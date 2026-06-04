Un concejal le tocó la cola a una empleada y quedó grabado: la insólita justificación que dio

La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad. El concejal justificó su accionar y además de pagar una millonaria multa, avanza la causa penal.

En las últimas horas se conoció un escandaloso episodio que se vivió en una oficina municipal, donde un concejal quedó grabado cuando le tocó la cola a una empleada. La indignante respuesta que dio tras la viralización de las imágenes.

La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad de la oficina de dirección de Tránsito de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

El funcionario, representante de La Libertad Avanza , fue filmado durante 2023 tocando la cola a una compañera de trabajo.

Se trata de Alberto Montes, quien asumió su banca en el concejo deliberante de San Isidro en diciembre de 2023. El video fue aportado como prueba y sirvió para elevar la denuncia por parte de su compañera, cuando ambos trabajaban en la dirección de Tránsito de Boulogne previo a que Montes asumiera como edil.

El polémico video que derivó en la denuncia

Según se muestra en el video, la mujer reacciona de manera inmediata, con un puñetazo sobre la cara. Ahora, el funcionario acordó en la Justicia un pago de 12 millones de pesos en cuotas y, ante la consulta, buscó mininizar su accionar: "Lo que intentó ser un chiste derivó en una denuncia".

Tras alcanzar un acuerdo económico por $12 millones, ahora enfrentará una causa penal que avanza hacia un juicio oral.

La insólita justificación del concejal que le tocó la cola a una empleada

Cuando Montes recién había ganado las elecciones de 2023, la excompañera víctima del acoso lo denunció en la Justicia. En aquel momento, un gran escándalo sacudió al Concejo Deliberante de San Isidro tras conocerse los detalles de una denuncia contra el concejal Alberto Montes.

La causa avanzó en el fuero civil y en el penal. En lo civil se logró un pago millonario dividido en seis cuotas (una de 3 millones, 2 de 2 millones y 5 de 1 millón) a favor de la víctima.

De igual manera, en el fuero penal el expediente está caratulado como "abuso sexual" y tramita en el Juzgado Correccional N° 5. La defensa del concejal solicitó el sobreseimiento, pero el planteo fue rechazado por la Justicia. Posteriormente, la resolución fue apelada, por lo que el expediente pasó a una instancia superior para su revisión.

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La causa podría ser elevada a juicio oral durante los próximos meses y que la instancia de debate está prevista para octubre, señaló el diario Perfil.

"La política no puede convertirse en refugio de impunidad"

La concejal Estefanía Rivadulla, integrante de Fuerza Patria, cuestionó la continuidad de Montes en el cargo y sostuvo que las instituciones deben dar respuestas ante denuncias de violencia y abuso.

También la oposición en el Concejo Deliberante sospecha que Montes recibe apoyo financiero del oficialismo local. Ya que actualmente, su sueldo neto, de bolsillo, es de 2 millones de pesos y, por la Ley Orgánica de las Municipalidades, no puede tener otra actividad comercial, salvo que renuncie a su actual puesto.

concejal empleada multa (1)

"Cuando una mujer denuncia haber sido víctima de abuso, de violencia, el Estado, el Intendente, no puede mirar para otro lado, y nosotros, como representantes del pueblo, tampoco. No podemos pedirles a las vecinas de San Isidro que confíen en las instituciones si se protegen entre sí. No podemos hablar de transparencia, de valores y de respeto mientras elegimos el silencio frente a hechos que conmocionan a toda la comunidad. La política no puede convertirse en un refugio de impunidad", explicó Rivadulla.

El bloque peronista busca la remoción de Montes, pero no cuenta con los votos necesarios. "Para tratarlo rápido sobre tablas no nos dan los números; el oficialismo de Ramón Lanús y sus aliados tienen 14 de los 24 concejales", indicó la concejal.