"Los Héroes del Garrahan": el polémico documental que publicó el Gobierno sobre el hospital

El material se publicó este jueves y afirman que se trata de la verdadera historia de "quienes nunca dejaron de trabajar".

Se trata de una producción audiovisual que reconstruye el conflicto que atravesó el principal hospital pediátrico del país el año pasado.

Este jueves, el Gobierno Nacional lanza un documental que según advirtieron, contará la verdad sobre el Hospital Garrahan.

El Gobierno de Javier Milei busca instalar su versión sobre el conflicto que sacudió al Hospital Garrahan durante 2025. Y es por eso que a las 11 de la mañana, a través de los canales institucionales de Casa Rosada, presentará el documental “Los Héroes del Garrahan”.

Se trata de una producción audiovisual que reconstruye el conflicto que atravesó el principal hospital pediátrico del país el año pasado, que busca reivindicar la gestión oficial frente a las denuncias de vaciamiento y desfinanciamiento impulsadas por trabajadores y gremios.

Según adelantaron fuentes oficiales, el documental sostiene que las protestas sindicales que marcaron gran parte del año electoral comenzaron con reclamos salariales legítimos, pero luego derivaron en una estrategia de confrontación política destinada a “desestabilizar al Gobierno” y afectar el funcionamiento del establecimiento.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó un adelanto de lo que será el material a través de sus redes sociales.

Embed Hoy se conocerán los “Los héroes del Garrahan”. Fin. pic.twitter.com/FJ9rU03cPF — Manuel Adorni (@madorni) June 4, 2026

El polémico video del Gobierno sobre el Hospital Garrahan

Tras este adelanto, a través de las redes sociales de Casa Rosada, se publicó el material completo.

"40 paros. Cientos de héroes. Miles de niños salvados. La verdadera historia de quienes nunca dejaron de trabajar para sostener el funcionamiento del principal hospital pediátrico de la Argentina", indicaron.

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El enojo de los trabajadores del Garrahan

Tras conocerse el adelanto del Gobierno, Gerardo “Pino” Oroz, delegado de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Garrahan, calificó al jefe de Gabinete como un "personaje completamente desacreditado". Y afirmó que intentarán "presentar una imagen hostil a la gran lucha" que los trabajadores dieron en 2025 para obtener mejoras salariales y defender la institución.

“Se trata de una imagen completamente hostil a la gran lucha que desarrollaron los trabajadores el año pasado en el Hospital Garrahan, lucha que permitió entre otras cosas un aumento de salario y que se desarrolló en el marco de la defensa del hospital”, sostuvo.