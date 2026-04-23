Detuvieron a una familia umbanda por abuso de nenas: la denuncia internacional que reveló el horror

El caso se originó por una alerta internacional que derivó en un importante operativo en Argentina. Una vivienda habría sido escenario de los graves hechos.

La investigación por abuso infantil derivó en un allanamiento donde se secuestraron dispositivos electrónicos clave para la causa

Un operativo policial terminó con la detención de una pareja y su hijo adolescente, acusados de abuso infantil y producción de material ilegal. La causa se activó tras una alerta internacional que permitió ubicar el domicilio donde, según la investigación, se habrían cometido los hechos.

El procedimiento se realizó este martes por la mañana en el barrio Juan Díaz de Solís, en Santiago del Estero. En la vivienda fueron detenidos un hombre de 58 años, una mujer de 51 y su hijo de 16. La fiscalía sostiene que dos nenas de 4 y 5 años fueron víctimas de abusos, además de la filmación y difusión de ese material.

El caso comenzó a partir de un reporte de un organismo de Estados Unidos que detectó material de abuso sexual infantil y lo vinculó con un origen en Santiago del Estero. Esa información fue remitida a las autoridades locales, que iniciaron tareas de identificación.

umbanda El caso de abuso infantil salió a la luz tras una alerta internacional que permitió identificar el domicilio en Santiago del Estero

Con los primeros datos, la fiscalía solicitó una serie de allanamientos y organizó un operativo con el Departamento Trata de Personas. Participaron más de 20 efectivos y el procedimiento se extendió durante varias horas, con el objetivo de asegurar pruebas y detener a los sospechosos.

El allanamiento y los elementos secuestrados

Durante el operativo, los investigadores secuestraron celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán analizados en el marco de la causa. También lograron identificar una habitación dentro de la vivienda donde, según la hipótesis fiscal, se habrían realizado las filmaciones.

Además, se incautaron prendas vinculadas a las víctimas para la realización de pericias. El análisis de estos elementos será determinante para confirmar el alcance de los hechos y establecer responsabilidades.

Según se conoció en el marco de la investigación, en base a los testimonios, la familia realizaba reuniones vinculadas a prácticas religiosas umbandas, donde asistían otras personas con sus hijos. Ese dato forma parte del contexto que la fiscalía incorpora al expediente.

Las imputaciones contra los detenidos

El adolescente de 16 años quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores y producción y distribución de material de abuso sexual infantil. La fiscalía lo ubica como autor directo de los hechos investigados.

Por su parte, los padres enfrentan cargos por tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, en un rol que la investigación vincula con la facilitación de las conductas.

Las familias de las nenas fueron informadas por las autoridades una vez que avanzó la causa. Hasta ese momento, no tenían conocimiento de la situación.

El expediente continuará con peritajes sobre los dispositivos secuestrados, análisis de los elementos recolectados y toma de testimonios. La causa quedó en manos de fiscales especializadas, que avanzarán con las medidas necesarias para sostener las imputaciones.

El material digital secuestrado aparece como una pieza fundamental en la investigación, ya que permitirá determinar si existió distribución del contenido y si hay otras personas involucradas. En tanto, los tres detenidos, es decir la pareja y su hijo, permanecen a disposición de la Justicia en una causa que se encuentra en etapa inicial y que seguirá su curso con nuevas diligencias en los próximos días.