Un chico de 16 años mató a un hombre y escapó, pero su papá fue a entregarlo a la comisaría

El hombre tenía 60 años y murió en el acto, producto del brutal impacto del que fue víctima. El adolescente fue sometido a un test de alcoholemia.

La víctima fatal presentaba múltiples fracturas y lesiones de extrema gravedad que le causaron la muerte de forma instantánea.

Un adolescente de 16 años protagonizó un fatal accidente cuando iba a bordo de una camioneta , donde escapó sin brindar ayuda a la víctima. Horas más tarde, el menor apareció en la comisaría acompañado por su padre, quien decidió que se entregue.

El hecho se registró alrededor de las 23:15 horas en la avenida principal de la localidad de Palpalá en Jujuy . Allí, según testigos, un hombre había sido embestido por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga. Rápidamente se hizo presente en el lugar personal policial y del SAME, quienes constataron que el hombre, de 60 años de edad, murió en el acto .

Fuentes policiales revelaron que la víctima fatal presentaba múltiples fracturas y lesiones de extrema gravedad que le causaron la muerte de forma instantánea. Al conocer este trágico final, se activo un operativo cerrojo en diferentes puntos de la ciudad para localizar el rodado involucrado, aunque la investigación dio un giro crucial.

Desde la guardia de la Seccional 23 informaron que un hombre de 57 años, domiciliado en el barrio General Savio, se presentó en la dependencia policial para acompañar a su hijo de 16 años a que se entregara por el accidente. También estaba con ellos un abogado.

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En la comisaría manifestaron que el menor habría sido protagonista del accidente de tránsito investigado y que el vehículo involucrado era Toyota Corolla Cross, color bordó, el cual se encontraba en el domicilio de su progenitor.

Al mismo tiempo, por orden de la ayudante fiscal María Eugenia Guaymas Torres, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial del barrio Alto Comedero para la realización de la correspondiente autopsia.

Secuestraron la camioneta y le realizaron test de alcoholemia al menor

Ante la presencia del autor del accidente y su padre, la fiscal dispuso directivas claves para el esclarecimiento definitivo del hecho. Por un lado, se procedió al secuestro del vehículo Toyota Corolla Cross, el levantamiento y secuestro de prendas de vestir, y la recolección de todos los elementos de interés hallados en el lugar.

El adolescente fue sometido a un test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

Vicente Quispe fue testigo del accidente y brindó detalles en diálogo con el medio Jujuy al momento: "Logré ver cuando el vehículo estaba por parar y, por la gran velocidad a la que venía, el hombre quedó abajo de la camioneta".

Por el momento, la causa quedó caratulada de manera preliminar como homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras la Justicia define la situación procesal y las responsabilidades legales del joven.

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Un adolescente intentó evitar un choque y terminó contra un poste

Este sábado, un impactante accidente de tránsito se registró en el Casco Viejo de Centenario, cuando un automóvil terminó sobre la vereda y derribó un poste de fibra óptica, lo que obligó a realizar un operativo para reparar los daños y asegurar la zona.

Según informó el medio Centenario Digital, el hecho ocurrió alrededor de las 13:15 sobre calle Río Neuquén, en el sector del Casco Viejo, a pocos metros de la intersección con Martín Miguel de Güemes. El vehículo involucrado fue un Fiat Uno conducido por un adolescente de 17 años, quien aseguró haber realizado una maniobra brusca para evitar colisionar con otro auto que salía de una vivienda.

Como consecuencia, perdió el control del rodado, se subió a la vereda y terminó impactando contra un poste de madera perteneciente al tendido de fibra óptica, que fue arrancado por completo desde la base.