Un profesor universitario murió al ser atropellado mientras cambiaba la rueda de su auto

Era profesor en la Universidad Nacional de La Plata. El trágico accidente ocurrió este lunes por la tarde, cuando volvía de dar clases.

Horas de conmoción se vivieron este lunes por la tarde en la localidad bonaerense de Saladillo, al conocerse la trágica muerte de un profesor de la Universidad Nacional de La Plata ( UNLP ). El hombre había pinchado una rueda y, mientras intentaba cambiarla, fue embestido por un camión.

El hecho tuvo lugar en la Ruta Nacional 205, aproximadamente a 5 kilómetros de la rotonda de Ibáñez Frocham. El hombre fue identificado como Marcelo Lerca Moreno , de 63 años de edad, y volvía de dar clases cuando ocurrió el brutal descenlace.

Lerca Moreno circulaba en un Toyota Etios rojo cuando sufrió la pinchadura de un neumático y se vio obligado a detener la marcha en la banquina, a escasa distancia de la cinta asfáltica.

Al bajar del auto, un camión que transitaba por el lugar lo embistió de lleno. El impacto fue fatal y el docente murió en el acto, informó el diario ABC Saladillo.

profesor muerte la plata

Gran conmoción por la muerte del profesor universitario

Personal de Corredores Viales, efectivos policiales y agentes de Seguridad Vial trabajaron en el lugar. La ruta permaneció cortada durante varias horas para permitir las pericias de rigor.

Una vez finalizadas las pruebas necesarias, el cuerpo del docente fue trasladado a la morgue local. El hecho está siendo investigado por las autoridades judiciales, que buscan determinar cómo ocurrió el accidente.

El caso provocó gran conmoción en la comunidad educativa, ya que Lerca Moreno era reconocido ya que desempeñó su profesión durante más de 25 años en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

Según informó el portal 0221, era ingeniero y había sido distinguido a fines del año pasado por su extensa trayectoria en la Casa de Altos Estudios.

la plata muerte profesor

La causa quedó en manos de la Justicia, que busca esclarecer las circunstancias del hecho. El cuerpo fue trasladado a la morgue local para los procedimientos de rigor.

Encontraron una bebé de dos meses muerta en la Universidad Nacional de La Plata

Un amplio operativo se realizó este lunes por la mañana en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), al confirmarse el hallazgo de un bebé muerto en el interior del edificio.

El hallazgo ocurrió en una zona donde se construyen nuevas aulas de esa unidad académica. La situación generó gran conmoción en la comunidad educativa de la facultad. "Tendría dos meses y medio", dijeron fuentes policiales en diálogo con TN.

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre lo ocurrido, las causas del deceso o sobre la identidad y edad del pequeño. Se investiga si fue abandonado por una mujer que había sido reportada como desaparecida.

Una de las hipótesis indica que el bebé habría sido abandonado este fin de semana y en aquel momento, podría haber estado con vida. La autopsia será determinante para establecer con precisión cuándo y cómo murió.

La causa quedó en manos de la fiscal Virginia Bravo, quien ordenó una serie de medidas urgentes y solicitó la intervención de la Policía Federal Argentina. En el caso interviene la Justicia Federal, ya que el hallazgo se produjo en un edificio nacional.