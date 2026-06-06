Lo que esperan los empresarios para cuando pase el Mundial de Futbol

Los empresarios le advirtieron a Javier Milei que para impulsar el desarrollo del país "el estado solo no puede como tampoco el sector privado solo".

Los referentes del llamado " círculo rojo" critican en voz baja en charlas cerradas las impericias políticas del gobierno libertario . Ven en Javier Milei a un presidente muy preocupado en dar la "batalla cultural" pero con poca ductilidad para resolver problemas políticos simples.

Todavía están temerosos, porque creen qu e daños autoinfligidos, como es el caso de Manuel Adorni o la cuestión de la designación de la jueza María Verónica Michelli, taladran la credibilidad ante el electorado.

Al igual que todo el sistema de poder de la Argentina , esperan a que pase el Mundial de Fútbol. En ese momento la maquinaria electoral comenzará a ponerse en marcha para las elecciones del 2027. Se van a ir perfilando posibles candidatos.

Los comentarios de "quincho" entre empresarios es que si hubiera algún dirigente que mantenga el orden fiscal y monetario, pero con mayor experiencia política, le pondrían algunas fichas. Y es que Milei no despierta confianza salvo para un pequeño grupo relacionado con el software. como Marcos Galperin, un incondicional.

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Hay un gran grupo de empresarios que lo apoya porque no tienen otra opción. Todavía les resuena en la cabeza una declaración de Milei este año, cuando estaba en plena pelea con el titular de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, en la que el jefe de Estado se definía como "pro mercado, no pro empresa".

Entre los que seguramente apoyarán otra alternativa están los industriales. Hay que recordar que Mauricio Macri trata de recomponer al PRO, y que recibió la visita del presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca. El industrial le pidió que mantenga el perfil del partido para darle batalla interna a Milei en el espacio de la "derecha". También sigue diferenciándose la senadora Patricia Bullrich.

En lo que fue el anterior espacio de "Cambiemos", el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, está comenzando a aparecer en spots institucionales televisivos. Se está dando a conocer. Algunos radicales afirman que dependiendo de cómo le vaya en las encuestas en su provincia, podría pegar un salto al plano nacional.

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En el peronismo también hay algunos dirigentes que buscan posicionarse. Hablan de la importancia de sostener el superávit fiscal conseguir por Javier Milei, aunque proponen su propio perfil, referenciándose discursivamente. Recuerdan los superavíts gemelos de Néstor Kirchner. Dicen que era mejor porque no se lograba bajando los salarios.

Pablo Miedziak, presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), dejó expuesto la semana pasada la mirada que tienen los empresarios sobro cómo tiene que actuar el gobierno, que es muy distinta a la mirada libertaria que sostiene que el Estado debe quedarse totalmente al margen.

Abrió el 43 Congreso Anual de la entidad, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, con un discurso que reivindicó la cooperación "público-privada".

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"El IAEF ha sido, es y seguirá siendo un ámbito convocante de todos los actores del mercado, y alentamos a que con independencia del gobierno de turno y a pesar de las limitaciones de agenda todas se hagan presente en nuestros escenarios", señaló.

Miezdiak dijo que "la estabilización es un punto de partida, no un punto de llegada" y afirmó que "debemos acompañar" el esfuerzo que está haciendo la población "ya que el bienestar de todos los argentinos depende, en buena medida de la continuidad de una ruta que creemos es la correcta".

Pero aclaró que "la inversión no viene por decreto", que solo llega cuando "hay reglas claras" y que "el desarrollo depende de la articulación público privada". Y remató: "el estado solo no puede y el sector privado solo tampoco puede".