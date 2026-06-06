Femicidio de Agostina Vega: el abuelo de la adolescente fue internado tras sufrir una descompensación

El familiar fue internado este sábado por un fuerte dolor en el pecho. La madre de la adolescente continúa hospitalizada.

A una semana del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba , la conmoción continúa tanto en la comunidad como en su entorno más cercano. En medio del dolor que atraviesa la familia, el abuelo de la joven debió ser internado tras sufrir una descompensación.

Este sábado, Miguel Heredia, abuelo de Agostina, fue asistido por sus familiares luego de presentar un fuerte dolor en el pecho. Ante la situación, fue trasladado al Hospital Elpidio Torres de la ciudad de Córdoba , donde recibió atención médica y permaneció bajo observación durante varias horas.

Luego de recibir el alta médica, el hombre aseguró que se encuentra bien, aunque deberá seguir con medicación, controles y seguimiento profesional. En medio del pedido de justicia por el femicidio de su nieta, los médicos le recomendaron reducir los niveles de estrés y extremar los cuidados. "Vamos a tratar de hacer lo posible de estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar", expresó en diálogo con Cadena 3.

La madre de Agostina sigue internada

Por su parte, Melisa Vega, madre de la adolescente, continúa internada desde el pasado 29 de mayo. La mujer sufrió una severa descompensación, acompañada de un cuadro de deshidratación extrema e hipertensión, mientras vecinos y allegados aún reclamaban por la aparición de Agostina.

Melisa madre Agostina

Consultado sobre su estado de salud, Heredia señaló que su hija permanece hospitalizada y que no registró mejoras en los últimos días. Según explicó, el impacto emocional que significaron el velorio y el sepelio de Agostina afectó su evolución. Sin embargo, aseguró que los médicos mantienen un pronóstico alentador respecto de su recuperación.

Cómo sigue la investigación

La causa sumó el jueves un nuevo avance con la detención de un segundo sospechoso. La Justicia ordenó la captura de un hombre de 47 años acusado de presunto encubrimiento agravado, en el marco de la investigación por el asesinato y posterior desmembramiento de la adolescente de 14 años.

Hasta el momento, el único imputado por el crimen era Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado del femicidio. Sin embargo, los investigadores avanzaron sobre otra persona vinculada a su entorno. Según informaron fuentes del caso, el detenido fue identificado como Osvaldo Fassetta, quien habría compartido la vivienda con Barrelier.

Detuvieron a un amigo de Barrelier que vivía en la casa donde mataron a Agostina Vega

Su abogado defensor, Eduardo Allende Medina, sostuvo que Fassetta no se encontraba en el domicilio el día de la desaparición de Agostina y aseguró que regresó recién el domingo. "Él no estuvo el sábado, llegó el domingo a la casa. Dice que lo que le pareció raro es que había dejado unas frazadas gris oscuro y encontró unas frazadas blancas", afirmó.

Además, el letrado señaló que existen pruebas que respaldarían esa versión. Según explicó, cámaras de seguridad de una panadería ubicada junto al lugar de trabajo de Fassetta mostrarían que permaneció allí hasta, al menos, las 4 de la madrugada.