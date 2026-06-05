Femicidio de Agostina Vega: por qué detuvieron a un amigo de Claudio Barrelier

El hombre fue detenido tras las declaraciones que dio en las últimas horas. Cuál es la sospecha.

Tras las declaraciones que dio a varios medios de comunicación en la jornada del jueves, en las últimas horas la Justicia ordenó la detención del amigo de Claudio Barrelier, hasta ahora único imputado por el femicidio de Agostina Vega.

Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años, quien confirmó que estaba viviendo en la casa de Barrelier donde fue asesinada la adolescente de 14 años. Y además contó detalles sobre la búsqueda.

Claudio Barrelier y Agostina Vega

“Él no estuvo el sábado, él llegó el domingo a la casa. Dice que lo que le pareció raro es que había dejado unas frazadas gris oscuro y encontró unas frazadas blancas”, afirmó.

Y explicó que Fassetta tiene las pruebas que llegó a la vivienda recién el día domingo, luego de la desaparición de Agostina. "Al lado de donde trabaja mi cliente, hay una panadería y la policía secuestró las cámaras de seguridad de ese lugar, que demuestran que él estuvo trabajando hasta por lo menos las 4 de la madrugada”, precisó.

Según publica el diario La Voz, el letrado habló del audio que, según trascendió, se le atribuye al detenido. Todo indicaría que madre de Agostina, Melissa Heredia, tendría una nota de voz donde le decían "La nena está durmiendo, quedate tranquila". Medina Allende puso en duda el registro.

Cuál es la relación de Barrelier con el detenido

El letrado confirmó que el hombre detenido en las últimas horas conoció a Barrelier hace 10 meses: “Se conocían por ser hinchas de Instituto. (Claudio) es el que le presenta a la madre de Agostina y a Agostina. Él le ofreció su casa, él se quedaba ahí”.

Asimismo, aclaró que Fassetta se estaba quedando en la casa de su mamá, donde también estaban sus dos hijos. “Esta tarde estaba muy mal, agobiado. Me dijo: ‘La próxima vez me van a tener que sacar con agua hirviendo porque no me voy de la casa ni a palos’”, agregó.

El amigo de Barrelier rompió el silencio y confesó que estuvo en la casa donde mataron a Agostina

Fassetta reveló que se hospedó en la casa del barrio Cofico donde habrían asesinado a la adolescente. La última vez que ingresó a ese lugar fue el domingo.

Asimismo, confesó que el sábado al mediodía vio a Melisa, madre de Agostina y a la menor en un complejo donde se realiza un torneo de fútbol. "Estuvimos juntos, nos fuimos a un cumpleaños de un amigo los cinco juntos y de ahí Agostina y su mamá se retiraron a su casa", reveló en diálogo con TN.

"Lo único que me llamó la atención es que me habían puesto un acolchado claro en la cama, porque cuando me había retirado el sábado tenía una colcha gris", agregó.

Detuvieron a un amigo de Barrelier que vivía en la casa donde mataron a Agostina Vega

Según reveló el testigo, del que no se conoció su identidad, Agostina le pidió en la cancha a Barrelier su número de teléfono y él no se lo da. Respecto a la relación de Melisa con Claudio y la adolescente, reveló que "hacía tres años se conocían y los chicos tenían mucha confianza con él".

Y afirmó que se enteró de la desaparición de Agostina porque su mamá le contó. "Me comenta que mandó a la hija a buscar comida al negocio de al lado donde están sus abuelos, mandó a su hijo más chico y cuando vuelve le dice que Agostina no fue", dijo.

"Me llama y me dice 'Agostina no aparece, no me contesta' y después vuelvo a recibir un llamado de ella desesperada", sumó. Luego de esta conversación, el se dirigió a la casa de Melisa para ayudar a buscarla y realizaron luego una exposición policial con ella.

"La pasé mal y me dio mucho miedo"

Según su relato, regresó el domingo a las 11:30 horas con un amigo a la casa de Barrelier y aclaró que tenía llave de allí. Hasta las 15 horas se quedó en el lugar, luego volvió con Melisa y continuaron con la búsqueda. Y afirmó que el único detenido, que era más cercano a la familia, no colaboró en las primeras horas con el hallazgo.

"Mi habitación está cerca de la puerta de ingreso a la casa. Lo único que me llamó la atención es que me habían puesto un acolchado claro en la cama, porque cuando me había retirado el sábado tenía una colcha gris", explicó sobre uno de los cambios que encontró cuando volvió.

"Hablé por lo que me pasó en mi última declaración en Jefatura, que estuve desde las 15.30 horas hasta las 10.30 del otro día. La pasé mal y me dio mucho miedo", expresó el hombre.