Empezó karate para superar la timidez y hoy se prepara para un mundial en Brasil

Laureano tiene 16 años y ya está a pocos pasos de conseguir el cinturón negro. Con disicplina y paciencia, logró conseguir un lugar en la comitiva de 10 adolescentes neuquinos.

Aunque proviene de una familia de deportistas, Laureano Ravagnan, de 16 años, se inclinó por una disciplina que era novedosa para su círculo. Por el consejo de un amigo, se acercó a un dojo de karate cuando supo que esas lecciones podrían ayudarlo a superar la timidez que lo caracterizaba en la escuela.

Seis años más tarde, logró comprobar los resultados: mientras se prepara para el examen que le podría dar a fin de año su ansiado cinturón negro, fue convocado para integrar la Selección Argentina en el Mundial de Karate JKS, que se disputará en agosto de este año en Brasil .

Paola Beneito, su mamá, acompaña el crecimiento de Laureano en el karate con una mezcla de orgullo y admiración. "Hace cuatro años que viene quedando en la preselección, pero nunca había sido invitado", dijo y agregó: "Otros jóvenes, a su edad, podrían haberse dado por vencidos, pero él esperó y siguió entrenando con la misma disciplina hasta que le llegó la oportunidad".

Sus inicios en el karate se dieron en plena pandemia de coronavirus. Cuando sus primeros entrenamientos en el dojo Komazawa de Neuquén, tenái que respetar los permisos del aislamiento y practicar con el barbijo puesto. Pese a los cuidados, el COVID atravesó su práctica por completo, cuando su primer sensei murió a causa de esa enfermedad.

Laureano al Mundial de Karate (3) Claudio Espinoza

"Ahí tomó la posta Walter Martínez, que acompaña el esfuerzo que hace Laureano", explicó su mamá en una entrevista con LM Neuquén. Agregó que el adolescente ya rindió nueve veces los exámenes para avanzar en su práctica."Está a un solo examen del cinturón negro, pese a su corta edad, y es algo que en general se logra alcanzar en muchísimos años", añadió.

El apoyo familiar, clave para el deporte

Paola compite en natación en el club Alta Barda y también es nadadora de aguas abiertas. Hace varios años, tras una operación para combatir la obesidad, transformó sus hábitos de alimentación, descanso y ejercicio para tener una vida más saludable. Esas actitudes se impregnaron también en la rutina de Laureano que, con su papá kayakista y un hermano menor que practica taekwondo, siempre está atravesado por la actividad física.

Pese a que el Dojo tiene décadas de trayectorias y sus equipos viajan tres veces al año a diferentes competencias dentro de la Argentina, todas las actividades se sostienen a pulmón.

Con ventas de tallarines o empanadas, con bingos y otros eventos, las familias recaudan fondos para sostener el sueño de los jóvenes karatecas, que aportan lo suyo con un entrenamiento férreo de pura disciplina.

Laureano al Mundial de Karate (7) Claudio Espinoza

También formaron su propia asociación con personería jurídica para poder recibir donaciones, que llegan a través del alias KOMAZAWA.DOJO para cubrir todos los gastos de los niños y jóvenes que concurren al lugar.

"Cuando nos llegó la invitación nos largamos a llorar, porque nunca se le daba", aseguró Paola, que puso el sueño de su hijo por encima de sus propios desafíos deportivos y, con el tiempo, se interiorizó en la cultura del karate a través de las tardes de Laureano en el dojo.

Laureano al Mundial de Karate (4) Claudio Espinoza

Y con esa pujanza que la caracteriza, también salió a golpear puertas para que el alto costo del viaje a Brasil no limite la carrera de su hijo o de los otros adolescentes del dojo que fueron invitados a competir. Por eso, además de anotarlo en el programa Alentando el Deporte, un plan de ayuda económica que ofrece la provincia a los atletas, busca nuevas alternativas para reunir los fondos.

"Pedidos en la Legislatura la declaración de interés para poder conseguir los fondos de Provincia o Municipio", dijo y agregó que las familias supieron de la convocatoria hace sólo dos semanas y organizan reuniones para afrontar los gastos a contrarreloj.

Laureano al Mundial de Karate (2) Claudio Espinoza

"La participación en el certamen internacional implica un importante desafío económico. El costo total del viaje supera los 3,4 millones de pesos, incluyendo pasajes, alojamiento, inscripción y preparación", afirmó Paola.

Un deporte para forjar el carácter

Para Laureano, el karate se plantó primero como una herramienta para mejorar sus vínculos sociales. Más allá de la técnica, los movimientos o los cinturones de colores, encontró en la disciplina una forma de encontrar su rol en el mundo. Trabajó su postura, su proyección, su vínculo con los otros y ahora, con una confianza renovada, sigue pensando en el karate como una parte de su futuro.

"Desde que comenzó karate, cambió su carácter y su forma de hablar, tiene muy buen promedio en la escuela, sigue siendo muy destacado", dijo sobre los beneficios evidentes de la actividad. "Lo ha a ayudado a mejorar su exposición y él mismo reconoce lo mucho que lo ha ayudado", agregó.

De la timidez a ser un adolescente sociable, que fue elegido mejor compañero y formó grupos de amigos en la escuela, en la iglesia y en las propias prácticas de karate, Laureano afronta ahora una agenda llena de desafíos.

Laureano al Mundial de Karate (5) Claudio Espinoza

En mayo tiene previsto viajar a Buenos Aires para disputar la copa Montenegro, que congrega a todos los seleccionados del país. Después sigue el sueño de viajar a Brasil para ser parte del Mundial en agosto y, a fin de año, tienen que rendir el cinturón negro, que incluye no sólo una práctica constante para pulir su técnica sino una serie de pasos administrativos, con el pedido de documentación específica en Japón.

"Estas convocatorias van más allá de lo deportivo: representan instancias de formación que combinan competencia, experiencia internacional y crecimiento personal, al tiempo que permiten proyectar a la provincia en escenarios de alto nivel", afirmó Paola, que considera que los torneos brindan mucho más que medallas.

Un futuro entre la disciplina y la pasión

Después de seis años de entrenamiento, el karate se convirtió no sólo en una rutina para Laureano. A medida que avanza en los exámenes y las competencias, su vida se liga cada vez más a la disciplina, por lo que comenzó a cursar el instructorado y ya proyecta tener su propio dojo para seguir divulgando este arte marcial en la región.

Laureano al Mundial de Karate (6) Claudio Espinoza

Como alumno de la EPET N°8, el adolescente también tiene una agenda cargada de actividades escolares. Por eso, debe organizar su agenda para cumplir con los talleres extra curriculares para seguir otro de sus sueños para el futuro: convertirse en arquitecto.

El camino que recorrió para acercarse al cinturón negro es el que replica en otros ámbitos de su vida. Con esfuerzo sostenido, disciplina para formarse y paciencia para esperar las oportunidades incluso después de las ilusiones frustradas, consiguió avanzar a paso firme en el karate. Y ahora, a pocos meses de emprender un viaje a Brasil para representar a la provincia y el país, Laureano se planta con la misma madurez para este desafío nuevo.