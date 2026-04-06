No lo pudo ocultar: la inesperada frase de Max Verstappen sobre Lionel Messi que recorrió el mundo

El piloto de la Fórmula 1 habló sobre Messi y su capacidad para ser uno de los mejores jugadores del fútbol a nivel mundial.

Max Verstapp en no dudó en destacar la figura de Lionel Messi cuando tuvo que hablar sobre las cualidades del capitán de la Selección Argentina que levantó el título en la Copa del Mundo 2022. Cuando fue consultado por el nivel futbolístico y como deportivo del '10' el piloto holandés séxtuple campeó en la Fórmula 1 se deshizo en elogios.

El piloto de la escudería Red Bull analizó al jugador al ver la asistencia que le dio al lateral derecho Nahuel Molina por los cuartos de final de la mencionada edición del certamen ecuménico donde Argentina venció por penales a la Selección de su país de origen: “Sabe leer el juego. Ves a muchos jugadores que necesitan correr, que necesitan entrar para marcar un gol”.

“Él puede marcar desde donde sea, cuando sea, y crees que puedes detenerlo, pero no puedes detenerlo, así que marcará cuando vea la oportunidad”, dijo mientras que también asumió que su capacidad es "imposible de detenerla".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2040916906278879691&partner=&hide_thread=false "Messi lee el juego y puede anotar cuando quiera. Muchos tienen que correr, hacerse el lugar, pero él no.



Crees que lo puedes defender pero no es así. El pase que da contra Holanda en Qatar, no lo puedes defender".



Max Verstappen sobre Lionel. pic.twitter.com/Fy6jYNNY6r — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 5, 2026

A su vez en su relato, soltó: “Como la pelota que jugó contra Holanda en la última Copa del Mundo, Simplemente, no puedes defender eso".

No es la primera vez que el piloto de la máxima categoría del automovilismo elogia al jugador. En su relato durante 2022, Verstappen había sido consultado sobre si era mejor Messi o Cristiano Ronaldo y dijo: "Me parece imposible elegir porque creo que Messi tiene más talento que Cristiano, pero Cristiano ha seguido trabajando y manteniéndose increíblemente en forma“.

No lo pudo ocultar: la inesperada frase de Max Verstappen sobre Lionel Messi que recorrió el mundo

La previa de la Copa del Mundo eclipsa al mundo del fútbol debido a que las mejores selecciones de fútbol en la actualidad estarán batallando para arrebatarle el título a la Selección argentina obtenido en 2022. La rivalidad crece entre las partes, aunque eso no impide que distintas figuras mundiales destaquen el rendimiento de pares suyos.

En las últimas horas el delantero francés Kylian Mbappé se sinceró en diálogo con el pódcast The Bridge donde estuvo junto a Achraf Hakimi, Aurélien Tchouaméni y el humorista Malik Bentalha, hablando de distintos temas sin escrúpulos. En una diálogo distendido, el jugador se deshizo en elogios para Lionel Messi quien fue compañero de equipo en París Saint-Germain: “Es un fenómeno, es el mejor que he visto”.

“Es una locura”, afirmó y se refirió a una comparación con el brasileño Neymar en el aspecto técnico: “No es lo mismo. En realidad, Messi lo hace todo bien”. Para dejar en claro su admiración por el campeón del mundo, reveló una anécdota en el entrenaiento del PSG: “Te voy a contar una anécdota. Estábamos en París, haciendo un entrenamiento de definición. En París, Ney y yo estábamos entre los mejores del fútbol mundial. Él llegó, hizo 10 tiros. Ney y yo de 10 tiros metimos 6 o 7. ¿Ya ves cómo lo hacemos en el entrenamiento? La gente dice: ‘Guau, Kylian’ y todo eso. ¿No viste a Leo? Tiró 9 veces, metió 9 veces el mismo gol", confesó con admiración.

Luego sumó: "Era al final del entrenamiento, él estaba un poco cansado, solo hacía pases a la red. Es decir, no tiraba, solo pases a la red. Una vez, dos, tres, cuatro, cinco veces. Y miré al arquero y le dije: ¿no lo entendiste o qué?”, recordó.