El Ruso Zielinski, un fantasma que River no se puede sacar de encima

Lo mandó al descenso en 2011, le arruinó el campeonato en 2019 y ahora le ganó una final imposible.

En los últimos 15 años, Ricardo Zielinski se transformó en uno de los entrenadores que más le ha ganado a River en instancias importantes. Las vueltas del fútbol lo pusieron al Ruso contra el Millo dirigiendo dos clubs que le han provocado serias heridas deportivas al club de Núñez.

El técnico tiene un amplio recorrido en su carrera, con buenas y malas como le puede pasar a cualquiera. Belgrano y Atlético Tucumán lo tienen como uno de sus ídolos, mientras que en equipos de Buenos Aires como Racing o Independiente no dejó la mejor imagen.

Después de una década y media dirigiendo en primera división, logró su primer título este domingo ante River , en la final del Apertura disputada en Córdoba.

ruso zielinski

El Ruso Zielinski los tiene de hijos

El peor momento deportivo de River en su historia fue en junio del 2011, cuando perdió la promoción con Belgrano definiendo de local y con ventaja deportiva.

Fue 2 a 0 en Córdoba y 1 a 1 en el Monumental, para un equipo que hizo una campaña espectacular en el segundo semestre de esa temporada para meterse en la promoción. El artífice y conductor de es equipo era Zielinski.

Apenas volvió a primera, en 2012, River perdió de local otra vez con el Belgrano del Ruso. Fue 2 a 1 por los goles de Lucas Melano y César Carranza.

Pasarían casi ocho años hasta la definición de la Superliga 2019/2020. Boca había cambiado de presidente y de técnico con las llegadas Juan Román Riquelme y Miguel Ángel Russo.

El xeneize empezó el año como escolta del Millo, pero metió un sprint final tremendo con seis victorias consecutivas. El River de Marcelo Gallardo llegó primero a la última fecha, pero empató en el Monumental José Fierro con Atlético Tucumán, dirigido por el Ruso, y se quedó con las manos vacías.

Este domingo, la final en el estadio Mario Kempes estaba cuesta arriba. El Millo, ya dirigido por Eduardo Coudet, ganaba 2 a 1 y había ligado mucho para llegar a los últimos minutos de la definición arriba en el marcador. Sin embargo, Zielinski movió el banco, entraron Uvita Fernández y Franco Vázquez, que cambiaron el desarrollo del partido.

Una personalidad diferente a todas

En un fútbol histérico, que se mueve muy rápido y al ritmo de los resultados, el Ruso Zielinski mantiene la calma y sorprende a propios y extraños. Nunca se vuelve loco en la derrota ni tampoco tira darnos en la victoria.

“Son partidos diferentes, logros diferentes. Un partido era para jugar en la Primera División y otro para ser campeón. Hay que disfrutar y valorar lo que es ganarle a un equipo como River”, declaró en Ruso en conferencia de prensa.

"La idea en ese momento era que resuelvan quién estaba mejor, porque creo que en ese momento debe patear el que se encuentre bien. Uvita se tenía una fe bárbara y se lo dejaron. Después hizo el gol del triunfo y Uvita va a estar en el recuerdo de la gente para toda la vida", agregó Zielinski sobre el penal.