"Ustedes me cagaron": el Chacho Coudet estalló contra los árbitros

El entrenador de River encaró a Yael Falcón Pérez y no se quedó a recibir la medalla de subcampeón.

La final del Torneo Apertura entre River y Belgrano se definió con polémica: cuando el Millonario ganaba 2 a 1 y parecía tener encaminada su coronación, Lautaro Rivero la tocó con la mano dentro del área y Yael Falcón Pérez cobró penal para el Pirata luego de revisar la jugada en el VAR.

Uvita Fernández convirtió el empate desde el punto penal y el partido se quebró: los de Eduardo Coudet no se recuperaron del golpe y el ex Defensa y Justicia anotó el segundo en su cuenta personal para poner el 3 a 2 que sería definitivo.

LA DECISIÓN DE YAEL FALCÓN PÉREZ: ¿qué te parece el penal cobrado a Belgrano? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/F7JvilXuZu

Todo River protestó la decisión del árbitro que desequilibró el encuentro. Una vez finalizado el partido, el entrenador se acercó al cuerpo arbitral visiblemente enojado y les dijo: "Ustedes me cagaron la tercera final en esta cancha", en referencia a las finales de Copa Argentina entre Boca y Rosario Central y el Canalla frente al Millonario cuando Coudet dirigía al equipo rosarino. El técnico se había ido expulsado luego de que se sancionara el penla.

En aquellas ocasiones, Rosario Central cayó ante el Xeneize por 2 a 0 con un arbitraje muy polémico de Diego Ceballos. En la otra final, el Canalla cayó 4 a 3 frente al Millonario.

coudet enojado

Sumado a esto, Coudet no se quedó a recibir la medalla que se le otorgó al equipo subcampeón, en la previa de la coronación de Belgrano que consiguió el primer título de primera división en su historia. Además, ni el entrenador ni los jugadores hablaron con la prensa una vez finalizado el encuentro.

Así fue la derrota de River ante Belgrano

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el Millonario empezó ganando con el gol de Facundo Colidio a los 17 minutos de juego pero Leonardo Morales lo empató a los 26 minutos.

En el complemento, Tomás Galván le dio la ventaja a River a los 14 minutos pero, a los 40 y 43, el delantero Nicolás Fernández empató y dio vuelta el partido.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transforma en el primer campeón de liga de Córdoba, el segundo a nivel nacional tras la Supercopa Internacional que conquistó Talleres en 2025, también ante River.

Por su parte, el equipo de Eduardo Coudet sufrió un duro golpe en el final del semestre, en la previa de lo que será la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia, el miércoles en el estadio Monumental.

En un primer tiempo que empezó con un intenso ida y vuelta, River abrió el partido a los 17 minutos con el gol de Colidio. Tras un desborde de Tomás Galván por la derecha, el ex Vélez metió el pase al medio para el ex Tigre que la empujó debajo del arco y puso el 1-0.

belgrano uvita vázquez

A los 26 minutos, Belgrano logró empatar el partido con el gol de Leonardo Morales. Tras un gran tiro de esquina desde la derecha de Lucas Zelarayán, la pelota cayó en el primer palo donde el ex jugador de Gimnasia La Plata cabeceó cruzado y puso el 1-1.

En el complemento, a los 14 minutos precisamente, River volvió a ponerse en ventaja con el gol de Tomás Galván. En un contragolpe letal, el delantero Facundo Colidio encaró por la mitad y, al llegar al área, abrió a su izquierda para el ex Vélez que la acomodó para delante, le pegó cruzado y puso el 2-1.

A los 38 minutos, tras una extensa revisión en el VAR, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal para Belgrano por una clara mano de Lautaro Rivero dentro del área.

Desde los doce pasos, el delantero Nicolás Fernández anotó con un potentemente remate al ángulo derecho del arquero Santiago Beltrán que voló a la izquierda.

Tan solo cuatro minutos después, Belgrano dio vuelta el partido con el segundo gol de Fernández en la tarde. Tras un centro desde la derecha de Franco Vázquez, la pelota le quedó en la izquierda del área al ex delantero de Defensa y Justicia que remató mordido, con la fortuna de que la pelota rebotó en un defensor y terminó entrando en el palo diestro.