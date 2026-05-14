¿Adiós a la Fórmula 1? Max Verstappen debutó en una competición totalmente diferente.

Max Verstappen comenzó a cumplir su sueño de correr la dura competencia de las 24 horas de Nürburgring y se metió tercero en la clasificación. El trazado alemán de 25,3 kilómetros es todo un desafío para el cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 al ser veloz, peligroso y alucinante.

Enclavado en los bosques de la región de Eifel, el Invierno Verde presenta retos de todo tipo y el clima es uno de ellos. La primera clasificación para la 54ª edición de las 24 Horas comenzó con sol. El público que se acercó en gran número ya desde el jueves disfrutaba de los autos acelerando, hasta que llegó una nube que empezó a mojar todo y de ahí pasó al granizo. En el medio de todo eso, el piloto neerlandés tuvo su gran debut y su primera experiencia en otra competencia por fuera de la F1 desde su debut en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El neerlandés fue el primero del trío que conduce el Mercedes-AMG GT3 que comparte con Daniel Juncadella y Jules Gounon. El reglamento marca que los tres corredores deben girar en qualy y marcar dos tiempos. Max hizo una primera vuelta tranquilo, en la segunda debió bajar la velocidad por un fuerte accidente que involucró a dos Porsche. Finalmente, en el cuarto intento, el tetracampeón de F1 marcó 8m18s539 para quedar en la punta, aunque luego ese tiempo sería superado por el Mercedes número 80 (8m14s957) y el BMW número 1 (8m18s069).

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Juncadella y Gounon debieron girar con la pista mojada en buena parte de los 25 kilómetros y no pudieron mejorar la marca del neerlandés. Con el registro de Verstappen, el trío avanzó a la segunda instancia de clasificación que se disputará este jueves en la noche alemana.

Red Bull buscaría a otro piloto para reemplazar a Max Verstappen

El equipo Red Bull está en el ojo de la tormenta por la posible salida de Max Verstappen, su gran estrella. La formación de Milton Keynes, según el medio especializado Motorsport, buscaría a Oscar Piastri como el elegido para asumir el liderazgo dentro del monoplaza. La magnitud de la estructura respalda una decisión de tal calibre. Con más de 2.000 trabajadores y un presupuesto millonario que gira en torno a su piloto franquicia, Red Bull no va a depositar sus esperanzas en un joven de la academia interna como Isack Hadjar. A pesar de su proyección, el novato carece aún del rodaje suficiente para cargar con el peso del equipo en un escenario tan complejo.

El entorno del australiano ha ofrecido pistas en los últimos meses. Durante la pretemporada en Baréin, Mark Webber, representante de Piastri y expiloto de Red Bull, brilló por su ausencia. En su lugar, el piloto estuvo acompañado por Pedro Matos, su antiguo ingeniero en la categoría de Fórmula 2. Según la información publicada, esta decisión buscó precisamente aliviar la presión y evitar roces internos que pudieran perjudicar la relación con McLaren.

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El resultado de esa reconfiguración no tardó en notarse sobre el asfalto. Tras un arranque desafortunado, que incluyó un accidente antes incluso de la salida en Australia, Piastri reaccionó con solidez: logró sendos podios en Japón y Miami, demostrando una madurez que refuerza su candidatura. Desde el garaje de McLaren, además, se respira una calma que contrasta con las tensiones vividas la temporada anterior. Mientras tanto, fuentes cercanas al agente del piloto apuntan que Webber ya ha sondeado el mercado. No se descarta que retome contactos con Red Bull si finalmente se abre una vacante.

Entre las especulaciones surgidas en las últimas semanas, se llegó a barajar un intercambio directo: Piastri a Red Bull y Verstappen a McLaren. No obstante, Motorsport descarta esta posibilidad al señalar que no hay evidencias de que la formación británica esté interesada en el neerlandés. Además, el malestar del campeón mundial tendría su origen en el nuevo reglamento técnico, no en su relación con Red Bull.