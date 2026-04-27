Dos estrellas de sus selecciones se lesionaron, deberán operarse y se pierden el mundial 2026

Faltan tan solo poco más de 40 días para el inicio del Mundial 2026 y esto es un dolor de cabeza para las selecciones del mundo debido a que están pendientes de cuál es la situación de sus jugadores a nivel clubes, rogando que no sufran una lesión , ni siquiera mínima, que los pueda margeinar de la cita ecuménica. Más allá del deseo, algunas figuras en selecciones importantes serán baja.

Uno de los casos más graves el de Eder Militao , defensor del Real Madrid , que sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda en el encuentro entre Real Madrid y Alavés y deberá ser intervenido quirúrgicamente para sanar la lesión. Si bien no parecía de suma gravedad, el daño terminó afectando a una lesión vieja por lo que precisará la operación.

Ante este panorama, deberá estar entre cinco y seis meses afuera de la cancha buscando recuperarse de la intervención que tendrá en Finlandia con médicos especialistas.

Militao

Estevao, otra de las figuras brasileñas que podría quedar afuera del mundial

la joven joya Estevao sufrió una importante lesión en la derrota del Chelsea frente al Manchester United: lesión muscular de grado 4, la de máxima gravedad en este tipo de patologías deportivas, que prácticamente lo descarta para la convocatoria de Carlo Ancelotti para el certamen que iniciará a mediados de junio.

Estevao lesión

Duro golpe tanto para el jugador como también pensando en el cuerpo técnico debido a que en 11 partidos con la selección, había anotado cuatro goles en sus últimas cuatro partidos internacionales y había ganado terreno en el once inicial por lo hecho en las eliminatorias sudamericanas.

Países Bajos sufrió malas noticias: Xavi Simons no podrá ir al mundial

El delantero Xavi Simons sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha en el partido entre Tottenham Hotspur y Wolverhampton Wanderers que lo marginará de la cita ecuménica. Fue el propio jugador quien lo confirmó en las redes sociales: “Mi temporada se termina de forma abrupta y estoy tratando de procesarlo. Honestamente, tengo el corazón roto. Nada de esto tiene sentido”.

“Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la habilidad de hacerlo me ha sido arrebatada... junto con la Copa del Mundo. Representando a mi país este verano... simplemente se fue”, sumó en su publicación y cerró: “Llevará tiempo encontrar la paz con esto, pero seguiré siendo el mejor compañero de equipo que pueda ser. No tengo ninguna duda de que juntos ganaremos esta pelea. Voy a recorrer este camino ahora, guiado por la fe, con fuerza, con resistencia, con creencia, mientras cuento los días para volver ahí fuera. Ten paciencia conmigo”.