¿Cuánto gana Franco Colapinto? Se revelaron los sueldos de los pilotos de Fórmula 1

El corredor argentino de la escudería Alpine está en la parte baja del listado, que encabeza Max Verstappen.

Un informe especializado sacó a la luz la lista de salarios base de los pilotos de Fórmula 1 para la temporada 2026, revelando una brecha económica impactante de hasta setenta veces entre el mejor pago y los debutantes, grupo en el que se encuentra el argentino Franco Colapinto.

El listado publicado por RacingNews365 ubica al piloto de Pilar en el escalón más bajo de la grilla salarial junto al debutante Arvid Lindblad (Racing Bulls).

El contrato de Colapinto en Alpine , escudería a la que llega tras su paso por Williams y luego de reemplazar a Jack Doohan, oscila entre los 500.000 y 1 millón de dólares anuales. Su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly se encuentra en el noveno lugar de la lista, con 12 millones de euros.

Esta cifra corresponde únicamente al sueldo fijo, sin contar bonificaciones por puntos, podios o patrocinadores personales. En este apartado, Colapinto tiene un plus bastante grande, ya que múltiples marcas, incluyendo Mercado Libre están detrás de la carrera del piloto argentino.

Verstappen - 70M€

Hamilton - 60M€

Leclerc - 34M€



4 Russell - 34M€

5 Norris - 30M€

6 ALONSO - 20M€

7 SAINZ - 13M€

8 Piastri - 13M€

9 Gasly - 12M€

Albon - 12M€



11 Stroll - 12M€

Los pilotos mejores pagos de la Fórmula 1

En la cima absoluta del ranking se mantiene el neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing), cuatro veces campeón del mundo y quien quedó a nada en la última temporada de una remontada histórica, con un ingreso base de 70 millones de dólares, seguido de cerca por Lewis Hamilton, quien en su nueva etapa en Ferrari percibe 60 millones. El podio lo completa, el también piloto de la escudería italiana, Charles Leclerc, con 34 millones.

Por su parte, el actual campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), tiene garantizados 30 millones, mientras que su compañero, Oscar Piastri, que quedó tercero en el Mundial de pilotos, está octavo en la lista con 13 millones de euros.

La "clase media" de la parrilla muestra datos curiosos, como el regreso de Sergio "Checo" Pérez con la nueva escudería Cadillac, cobrando 8 millones de dólares (una baja respecto a su etapa en Red Bull), y la vigencia de Fernando Alonso en Aston Martin con 20 millones.

Cómo sigue la pretemporada para Franco Colapinto

La actividad para Colapinto continuará entre el 11 y el 13 de febrero en el Cuicuito Internacional de Bahréin, donde se especula con la posibilidad de que las pruebas sean también privadas, tal como ocurrió en Barcelona, debido a la falta de fiabilidad de los monoplazas de varios equipos ante la nueva reglamentación.

En las mismas, los equipos tendrán la posibilidad de dividir la actividad de sus pilotos ya sea por sesiones (mañana y tarde) o repartiendo los días de manera equitativa.

Pero este no será el final de la pretemporada, ya que solo una semana después, entre el 18 y el 20, los pilotos volverán a girar en Bahréin, con el objetivo de ultimar detalles antes del primer Gran Premio del año, que será entre el 6 y el 8 de marzo en Australia.

El argentino viene de tener una buena semana en Barcelona. En dichas pruebas pudo realizar una buena cantidad de vueltas, lo que le permitió sumar confianza a bordo de su A526, e incluso finalizó segundo la primera jornada en que salió a pista y cuarto solo dos días después.