En Europa ya le pusieron fecha: cuándo sería el anuncio de Alpine sobre la continuidad de Colapinto

Un medio del viejo continente dio precisiones sobre cuándo se haría la presentación oficial de Colapinto como el segundo piloto de la marca en Fórmula 1.

Franco Colapinto solo espera que se terminen las negociaciones para saber si sigue o no en la escudería Alpine durante la próxima temporada, no solo por la previsibilidad que traerá consigo pensando en 2026 sino que, también, para poder terminar el actual calendario corriendo sin la presión de estar en constante evaluación por parte del equipo.

Si bien aún no hay información por parte de la escudería que aguarda para emitir comunicado sobre la situación, los rumores lo ponen a Franco como el piloto que ocupará la segunda butaca de la escudería francesa en 2026 junto al piloto Pierre Gasly, quien firmó contrato hasta 2028.

En Europa ya dieron precisiones de cuándo podría ser oficialización del piloto en la segunda butaca: según reveló el sitio especializado y destacado en Fórmula 1 el anuncio se haría entre este martes y el próximo jueves 6 de noviembre , en la previa al Gran Premio de San Pablo, Brasil donde se espera la presencia del público argentino acompañando al piloto. Si bien las negociaciones estarían avanzadas, Colapinto no dio precisiones sobre la situación.

Colapinto-Prensa-México-Portada

“Sí, creo que solo el tiempo lo dirá. No lo sé, para ser honesto. Yo no soy el que toma las decisiones. No soy el que tiene la mayoría de las conversaciones. No quiero entrar demasiado en detalles. Ojalá llegue un punto en el que pueda correr sin tanto estrés y un poco más relajado”, dijo Franco en el GP de México.

Carrera caótica en México: Colapinto no pudo superar a Gasly y Norris recuperó la cima

El piloto británico Lando Norris, con McLaren, dominó hoy de principio a fin el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y pasó a liderar el campeonato 2025, mientras que el argentino Franco Colapinto, con Alpine, quedó en la decimosexta posición, detrás de Gasly que finalizó 15°.

El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen. En tanto, el hasta ahora líder del certamen, Oscar Piastri, finalizó en la quinta ubicación de la contienda llevada a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, correspondiente a la vigésima jornada del calendario, y pasó a ser escolta.

Por su parte, Alpine culminó un durísimo fin de semana con el argentino Franco Colapinto y su compañero de equipo, Pierre Gasly, en la decimosexta y decimoquinta plaza, respectivamente, tras los abandonos de Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Kick Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin).

En las últimas vueltas del circuito, el corredor albiceleste se acercó al francés, pero el Virtual Safety Car fue desplegado por un incidente del español Carlos Sainz (Williams Racing), quien finalizó último, y evitó que el pilarense luchara por adelantar una posición y ganarle el duelo dentro de la escudería.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1982566406391804076&partner=&hide_thread=false NEW CHAMPIONSHIP LEADER



Lando Norris moves into the lead of the Drivers' Championship after his Mexico victory! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/kMCju8qkEe — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Norris completo un gran fin de semana en el que consiguió la pole position durante la clasificación del sábado con un gran desempeño y logró controlar de punta a punta el ritmo de la carrera. El británico consiguió una amplia diferencia respecto a su perseguidor y obtuvo su decima victoria en un Gran Premio.

Con cuatro circuitos por delante (Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi) y dos formatos Sprint, dicho triunfo le valió para alcanzar el liderato del campeonato de pilotos con 357 puntos, con diferencia de una unidad respecto a Oscar Piastri, su compañero de equipo, y 36 sobre Max Vertsappen.

Sin duda, el piloto del día fue el inglés Oliver Bearman, quien a bordo de su Haas logró conseguir la cuarta posición en el GP de México, dejando atrás y resistiendo las embestidas de competidores como George Russell, Kimi Antonelli y el propio australiano de McLaren.

Así quedó el campeonato luego del GP de México

1. Lando Norris (McLaren): 357

2. Oscar Piastri (McLaren): 356

3. Max Verstappen (Red Bull): 321

4. George Russell (Mercedes): 258

5. Charles Leclerc (Ferrari): 210

¿Qué dijo Franco Colapinto tras el GP de México?

El piloto argentino Franco Colapinto demostró su disconformidad con su actuación en el Gran Premio de México, en la que llevó a su Alpine al 16° puesto, opinando que estuvo “arrastrándose” durante cincuenta vueltas.

El pilarense quedó especialmente molesto con la estrategia elegida por su equipo, la poca adherencia que tenía la rueda dura y la actuación del corredor de Aston Martin Lance Stroll, quien lo obligó a salirse del circuito en la primera vuelta.

Además, de cara al próximo Gran Premio de Brasil, a disputarse el domingo nueve de noviembre, Colapinto aseguró que será “una fiesta” y que tiene “muchas ganas de ir”, al considerarlo su Gran Premio local.

Sin embargo, es un secreto a voces que Franco Colapinto tiene todo encaminado para sellar su continuidad en Alpine en 2026. Luego de un comienzo complicado, en el que se lo complicó descifrar a un auto muy irregular y que hoy es el peor de la parrilla, el piloto argentino comenzó a mostrar mejores actuaciones e incluso ha superado a Pierre Gasly en varias ocasiones, tanto en carrera como en clasificación.