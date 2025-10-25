Sábado olvidable para Franco Colapinto: cómo quedó la parrilla de salida y el horario de la carrera

La Fórmula 1 corre el Gran Premio de México, donde el argentino no pudo avanzar a Q2 a pesar de haber ilusionado en la FP1.

El piloto británico de la escudería McLaren, Lando Norris , se quedó con el primer lugar de la tercera y última práctica del Gran Premio de México. Por otro lado, Alpine no tuvo un buen desempeño y se situó al fondo de la tabla. Franco Colapinto , el piloto argentino del equipo, quedó en la 19° posición, mientras que su compañero Pierre Gasly no pudo superar la 18°.

El podio de la tanda lo completaron dos referentes históricos de la categoría: Charles Leclerc , de Ferrari, escoltó a Norris en el segundo lugar, mientras que Lewis Hamilton , también de Ferrari, cerró los tres mejores tiempos. George Rusell, finalizó cuarto y el vigente campeón del mundo, el neerlandes Max Verstappen de Red Bull, culminó quinto.

Carrera - 17:00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de México

El Gran Premio de México se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. También será transmitido por el canal Fox Sports. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

¿Qué pasa con la renovación de Franco Colapinto en Alpine?

Es un secreto a voces que Franco Colapinto tiene todo encaminado para sellar su continuidad en Alpine en 2026. Luego de un comienzo complicado, en el que se lo complicó descifrar a un auto muy irregular y que hoy es el peor de la parrilla, el piloto argentino comenzó a mostrar mejores actuaciones e incluso ha superado a Pierre Gasly en varias ocasiones, tanto en carrera como en clasificación.

Esa mejora, sumado al buen trato que tiene Colapinto con los mecánicos y con los integrantes del equipo francés, provocó que Flavio Briatore, hombre fuerte en la escudería, cada vez se muestre más convencido de renovar al piloto argentino de cara a 2026.

Algunas versiones hablan de un contrato multianual -es decir por más de una temporada- y destacan que el anuncio se haría en la previa del Gran Premio de Brasil, que se disputará en el circuito de Interlagos el domingo 9 de noviembre próximo.

Gasly Colapinto-Portada

La clave de este fin de semana, más allá de su rendimiento en la qualy, estuvo en la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez: Franco se impuso con diferencia a Paul Aron, quien tomó el auto de Pierre Gasly durante estas pruebas.

El joven piloto, según lo que dijo el propio Briatore, es uno de sus competidores por el segundo asiento titular de Alpine en la temporada 2026. Los registros fueron los siguientes y marcan una diferencia de 0.531 segundos para Colapinto: