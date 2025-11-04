Todos los bancos estarán cerrados por 24 horas esta semana: cuándo será y por qué

La medida abarca tanto a bancos públicos como privados de todo el país.

Todas las sucursales bancarias del país no tendrán atención al público durante 24 horas esta semana. Aunque los bancos no abrirán sus puertas, las operaciones digitales y los cajeros automáticos seguirán funcionando con normalidad.

La medida abarca tanto a bancos públicos como privados y se aplica en todo el territorio nacional. Según se informó desde la Asociación Bancaria, durante esta fecha no se realizarán operaciones presenciales ni trámites que requieran la intervención de empleados bancarios, aunque los servicios digitales permanecerán activos para operaciones básicas como transferencias, pagos o consultas.

Se trata del jueves 6 de noviembre, en conmemoración del Día del Bancario, jornada que tiene carácter de feriado laboral exclusivo del sector financiero.

Cuáles son los únicos servicios que funcionarán este jueves

A pesar del cierre de las sucursales, los usuarios podrán operar con normalidad a través de homebanking y aplicaciones móviles. Las plataformas digitales estarán habilitadas para realizar transferencias, pagos de servicios, recargas y consultas de saldo.

Asimismo, los cajeros automáticos estarán disponibles en todo el país, al igual que los puntos de extracción alternativos en supermercados, farmacias y comercios adheridos. Estos canales permiten retirar efectivo con tarjeta de débito sin necesidad de acudir a una sucursal.

Las operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre se trasladarán automáticamente al día hábil siguiente, sin generar cargos adicionales ni penalidades. Los bancos y cámaras compensadoras ajustan sus calendarios internos para evitar demoras en las liquidaciones y garantizar el funcionamiento normal de los sistemas financieros.

Un día con historia sindical

El Día del Bancario se celebra desde 1924, año en que se fundó la Asociación Bancaria (AB), sindicato que agrupa a los trabajadores y trabajadoras del sector en la Argentina. La fecha fue incorporada al convenio colectivo de trabajo, en su artículo 50, que establece que el 6 de noviembre se rige por las mismas normas que los feriados nacionales.

Los bancos de todo el país suspenderán la atención al público por el Día del Bancario y retomarán la actividad al día siguiente. Esta disposición respalda la suspensión de actividades en todas las sucursales y garantiza un día de descanso pago para el personal. Además, los empleados perciben una retribución económica especial que, según la última actualización salarial, asciende a $1.708.032,46. Este monto refleja la relevancia histórica y gremial que adquirió el sector dentro del movimiento sindical argentino.

La celebración también recuerda los primeros reclamos laborales de los trabajadores bancarios. Uno de los hitos más importantes fue la huelga del 19 de abril de 1919, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, que marcó el inicio de una serie de conquistas vinculadas con la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo en las entidades financieras.

Impacto en todo el país

El alcance del feriado es federal. Ninguna sucursal bancaria abrirá sus puertas, sin importar la jurisdicción o el tipo de entidad. Tanto los bancos nacionales como los internacionales con presencia en la Argentina deben acatar la disposición gremial.

dia del trabajador bancario

La Asociación Bancaria recordó que la jornada no solo representa un descanso laboral, sino también una reafirmación del valor del trabajo sindical y la unidad del sector. Desde el sindicato subrayaron la importancia de mantener la tradición que conmemora los derechos conquistados hace un siglo y que continúan vigentes.

Para los clientes, la recomendación general es anticipar los trámites presenciales y utilizar los canales digitales durante el día del feriado. Las entidades financieras reforzaron la atención en sus plataformas de atención virtual para garantizar que los usuarios puedan operar con normalidad desde cualquier lugar.

El 6 de noviembre, los bancos argentinos permanecerán cerrados, pero el sistema financiero seguirá activo en su formato digital, adaptado a una jornada que une historia sindical y tecnología moderna.