Prohibieron un medicamento trucho para la diabetes: la advertencia de la ANMAT

El organismo detectó un fármaco que se comercializa sin registro en Argentina, y alertan sobre el peligro que representa para la salud. De qué medicamento se trata.

Advierten que su uso fuera de control representa un riesgo potencial para la salud pública.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) dispuso la prohibición inmediata del uso, la comercialización y la distribución en todo el país de una medicación para la diabetes, y lanzaron una delicada advertencia.

La decisión se tomó luego de comprobar que el medicamento circulaba en el mercado argentino sin registro sanitario ni autorización oficial .

El caso comenzó con una denuncia recibida por el Departamento de Control de Mercado de la ANMAT, que alertó sobre la venta del producto en una farmacia de la provincia de Buenos Aires. Tras la inspección, el organismo confirmó que el fármaco no figura en el Vademécum Nacional de Medicamentos y carece de antecedentes de inscripción en el país.

Se trata “TIRZEC® 5, Tirzepatida 5mg/0,5 ml”, fabricado por QUIMFA SA, con sede en Asunción, Paraguay. El principio activo, la tirzepatida, se utiliza para tratar la diabetes tipo 2 y, en algunos países, también para la obesidad.

Sin embargo, su uso fuera de control representa un riesgo potencial para la salud pública, dado que la procedencia del producto y sus condiciones de fabricación son desconocidas.

La ANMAT pide revisar los stocks y denunciar su presencia

En una comunicación oficial, la Dirección de Gestión de la Información Técnica de la ANMAT confirmó que no existe registro del producto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) ni habilitación alguna para la firma QUIMFA SA.

Por ese motivo, el Departamento de Control de Mercado advirtió que el producto presenta composición y origen desconocidos, lo que constituye “un peligro para la salud de los potenciales pacientes”.

tirzec

Frente a esta situación, el organismo lanzó una alerta pública nacional, instando a profesionales de la salud, distribuidores e instituciones a revisar sus inventarios y comunicar cualquier hallazgo del medicamento a través de los canales oficiales.

La medida busca evitar que unidades del producto sigan circulando en el país, ya que no se puede garantizar su seguridad, eficacia ni calidad.

Las otras prohibiciones de la ANMAT

La disposición sobre Tirzec® 5 se sumó a otras cuatro medidas de retiro del mercado dictadas en la misma jornada por la ANMAT, en el marco de controles sanitarios y administrativos.

Entre ellas, se encuentra la prohibición de suplementos dietarios fabricados por la empresa Grupo Bio Fit SRL, con sede en Granadero Baigorria (Santa Fe). Las inspecciones detectaron irregularidades graves en los procesos de elaboración y en la documentación sanitaria del establecimiento.

También se dispuso el retiro inmediato de dos lotes de la Solución Fisiológica Isotónica Rigecin 0,90%, elaborada por Rigecin Labs S.A., debido a un desvío de calidad crítico. Los lotes afectados son NA5187 S2 (vencimiento 01/2027) y NA5675 S1 (vencimiento 04/2027), ambos correspondientes al Certificado N° 39.075.

La lista de prohibiciones se amplió con un aceite de oliva apócrifo bajo la marca “Valle de Beraca”, cuyo etiquetado incluía registros sanitarios inexistentes. La disposición alcanza todas las presentaciones y fechas de vencimiento.

Del mismo modo, el organismo ordenó el retiro del aceite comestible mezcla marca Ecoliva, que se presentaba como “libre de gluten” y declaraba una composición de 90% de oliva y 10% de girasol, pero cuya información de registro y comercialización resultó apócrifa.

Un llamado a la precaución y al control ciudadano

Con estas disposiciones, la ANMAT busca reforzar la vigilancia sobre medicamentos, alimentos y productos de consumo sanitario, en un contexto donde el comercio online y los canales no tradicionales favorecen la aparición de productos ilegales.

El organismo recordó que todos los medicamentos y alimentos deben contar con número de registro, datos de lote, vencimiento y fabricante autorizado. En caso de dudas, el público puede consultar en el portal oficial de la ANMAT antes de comprar o aplicar cualquier producto.

El retiro de Tirzec® 5 y de los demás artículos irregulares marca otro paso en la lucha contra la circulación de productos falsificados, una práctica que pone en riesgo la salud y la confianza en el sistema sanitario argentino.