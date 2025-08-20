Tensión en la Muni de Cipolletti: Rodrigo Buteler denunciará penalmente al Movimiento Darío Santillán por piquete

Este miércoles el movimiento social cortó la calle Yrigoyen. El Intendente sostuvo: "Se terminó la época de aprietes y cortes para pedirnos plata".

Un grupo de manifestantes del Movimiento Popular Darío Santillán reclamó esta mañana en el Municipio de Cipolletti.

La mañana en Cipolletti comenzó con tensión frente al edificio municipal. Integrantes del Movimiento Social Darío Santillán se apostaron en la puerta del edificio e interrumpieron el tránsito , reclamando la entrega de asistencia alimentaria destinada a los comedores comunitarios de la ciudad. El corte generó malestar en comerciantes, vecinos y automovilistas que transitaban por la zona céntrica.

Desde la organización señalaron que el pedido al Ejecutivo municipal se centra en garantizar alimentos para los barrios más vulnerables , donde la demanda de los comedores comunitarios creció en los últimos meses. Aunque la protesta comenzó con un bloqueo total de la calle, luego de un tiempo, los manifestantes liberaron la circulación y permanecieron en la vereda , a la espera de una reunión con funcionarios locales.

Efectivos de la Comisaría Cuarta trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad y evitar incidentes. Según se informó, no se registraron enfrentamientos ni disturbios de gravedad .

E.C.P FRENTE DARIO SANTILLAN (3) El movimiento social se desplegó durante la mañana en el ingreso a la Municipalidad de Cipolletti. Estefania Petrella

La respuesta del intendente

El intendente Rodrigo Buteler reaccionó con firmeza frente a la protesta y adelantó que el Municipio presentará una denuncia penal contra el Movimiento Darío Santillán. El jefe comunal cuestionó duramente la metodología de la organización.

“Buscan extorsionarnos para que le demos plata que es de los contribuyentes. No lo vamos a permitir. No vamos a permitir que nos extorsionen y menos aún que perjudiquen a los comerciantes, a los laburantes, a todos los que tienen que circular por el centro de la ciudad, que a veces lo hacen por una cuestión de salud y ponen en peligro su vida de no poder cruzar la calle”, sostuvo.

Buteler agregó que el Municipio pedirá la intervención judicial: “Los vamos a denunciar penalmente. Vamos a pedir la intervención de la Justicia, de todo lo que corresponda, para que esto no pase más en Cipolletti. Esa época de cortes de calle no la queremos más. Queremos que la gente pueda vivir tranquila y trabajar tranquila y menos que nos extorsionen para pedirnos plata”.

Embed SE TERMINARON LOS CORTES DE CALLE PARA EXTORSIONAR.



Ahora un pequeño grupo de un movimiento social cortó la calle Yrigoyen en pleno centro de Cipolletti, no solo damnificando a la municipalidad sino a todos los vecinos que trabajan y hacen sus trámites laborales, de salud y… pic.twitter.com/PjoW4jaTYm — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) August 20, 2025

La versión del Movimiento Darío Santillán

Desde la organización social cuestionaron la postura del intendente Buteler y rechazaron que el reclamo se tratara de una maniobra extorsiva. En diálogo con LM Cipolletti, Daniela Rojas, referente del Movimiento Darío Santillán, explicó que el pedido principal “no es plata”, sino puestos de trabajo y asistencia para los comedores y merenderos de la ciudad.

“Venimos desde que asumió el intendente pidiendo que nos atienda, mandando notas, solicitando audiencias, tanto al intendente como a su equipo, y nunca recibimos respuesta. No hubo ni siquiera un mensaje que diga que no podían, que no había recursos o algo similar”, expresó Rojas.

Petitorio movimiento dario santillan a Municipio El petitorio presentado y recibido por el Secretario de Gobierno.

La dirigente aseguró que la organización sostiene varios comedores que funcionan en Cipolletti, donde en algunos casos se reparten hasta 200 porciones diarias. “Son espacios socio comunitarios que contienen a familias que atraviesan una situación muy difícil, y la idea es poder garantizarles un plato de comida. Hoy se mantienen gracias al aporte de vecinos o colaboraciones aisladas, porque desde que asumió el nuevo gobierno se cortaron todos los insumos que entregaba el municipio y también la provincia”, indicó.

Finalmente, Rojas confirmó que el secretario de Gobierno los recibió durante la mañana y tomó nota de los pedidos, comprometiéndose a darles una respuesta en los próximos días.