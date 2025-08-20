En pleno centro: le robaron la mochila del auto a un periodista y la busca desesperadamente

Dejó estacionado el auto en Carlos H. Rodríguez y La Rioja, a metros de la Casa de Gobierno y se lo abrieron. Busca DNI, tarjetas y licencia de conducir.

Este miércoles alrededor de las 10 un rápido y preciso robo dejó a un hombre sin documentación, por lo que pide ayuda para encontrarla. El lamentable episodio ocurrió en Carlos H. Rodríguez y La Rioja, a escasos metros de la Casa de Gobierno. Ladrones abrieron su auto, que estuvo solo apenas unos minutos, y se llevaron su mochila con sus pertenencias personales.

El damnificado es José Luis Aranda , un reconocido periodista neuquino, quien llegó a ese sector de la ciudad para acompañar a su padre hasta el médico en los consultorios de la calle Santiago del Estero, a metros de donde dejó el auto estacionado.

En la mochila que se robaron estaba el DNI, billetera, un retorno de radio, elementos de trabajo, documentación a nombre de José Luis Aranda y Carolina Estefanía Hernández, papeles de Renault Duster patente NPN 183, llaves de esa camioneta, licencia de conducir, documentación del Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN).

El auto que abrieron para llevarse la mochila es el del trabajo de Aranda, por lo que él se quedó con el suyo estacionado sin llave para arrancarlo y volver a su casa.

El asaltado compartió con LMNeuquén su desesperación por el robo de todos estos elementos personales de gran utilidad y su pedido de ayuda por si alguien ve esta mochila color negro tirada.

robo

Pedido de ayuda tras el robo

"Esta mañana estaba trabajando con el móvil de la radio y pasé un segundo a buscar a mi papá porque tenía que hacerse un chequeo. Él tuvo un problema de salud, estuvo internado y lo tenía que llevar a una revisión al CEMIC", relató Aranda sobre el desarrollo de los hechos.

El periodista contó que dejó estacionado el móvil en Carlos H Rodríguez para acompañar a su padre hasta la guardia para que pueda ingresar, ya que necesita de su ayuda. "No quise que vaya solo y lo acompañé hasta la puerta de la guardia, pero eso fueron a penas unos metros. Enseguida volví al auto y cuando me subí vi que estaba la gaveta abierta y ahí me di cuenta del robo", describió el asaltado, quien dijo que lo primero que miró fue el asiento de atrás y descubrió que se habían llevado la mochila.

Se llevaron además un teléfono celular, dos radios portátiles, los retornos que utiliza para el trabajo y auriculares. "No me rompieron nada, o sea que no sé si trabajan con inhibidor de alarma, de cierre centralizado, o si en un descuido yo cuando bajé no puse el cierre centralizado, que puede ser también", contó.

Aranda ya radicó la denuncia en la comisaría y espera la colaboración para dar con su mochila llena de elementos de trabajo y documentación personal suya y de su familia.

"Lo que más me importa es poder recuperar los documentos míos, los documentos del auto, las llaves, espero que aparezcan", concluyó.