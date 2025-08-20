Se filtraron chats de un juez denunciado por abuso sexual: "Yo prefiero seducir a ordenar"

El juez de San Isidro fue denunciado semanas atrás por acoso sexual, laboral y abuso de poder. Un nuevo escándalo surgió con la filtración de chats.

Un mes atrás, una empleada judicial denunció a un juez de San Isidro por acoso sexual y laboral . Se trata de Ernesto García Maañón, quien habría acosado a su secretaria con insinuaciones sexuales, comentarios sobre su aspecto físico y hasta un episodio en el que el magistrado habría manipulado un arma frente a ella, en su despacho.

La causa contra el juez García Maañón avanza en su investigación y este miércoles se sumó un nuevo capítulo con la incorporación de unos chats al expediente aportados por la denunciante. Con más de 150 audios y chats , se revelan conductas reiteradas de acoso, acompañadas de gestos intimidatorios de naturaleza laboral y sexual.

La denunciante, que trabajaba en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro desde 2016, actualmente se encuentra con licencia psiquiátrica por trastornos de ansiedad. " Lloro todo el tiempo , me angustia pensar que puede tomar represalias" , expresó en su denuncia.

juez mensajes filtrados (1)

Los chats filtrados que comprometen aún más al juez

En las conversaciones que se filtraron se denota la clara intención del magistrado de referirse constantemente al aspecto físico de su secretaria y su manera de vestir. Además, exponen algunas de las veces que García Maañón la invitó a salir.

"Los pantalones te quedan muy bien. Hoy lo comprobé", "yo prefiero seducir a ordenar", son algunos de los mensajes que se leen en una de las capturas de WhatsApp incorporadas a la causa, donde la denunciante le responde amigablemente que no aceptaba sugerencias fuera del horario laboral.

juez mensajes filtrados (3)

"Pelo suelto y el traje negro escotado con mini que llevaste el martes pasado. Ese es el look", le escribió el juez. Desde ese día, la funcionaria nunca más se volvió a poner ese conjunto.

También recibió mensajes a la madrugada, con frases como "La noche es deseo" o propuestas del magistrado para ir a cenar. En una ocasión, en una reunión privada en el despacho del juez, García Maañón intentó tocarla de forma inapropiada. "Me tomó de la cintura e intentó bajar la mano. Me corrí. Le pregunté: ‘¿Pasó algo?’. Me dijo: ‘Solo quería verte'", relató en su denuncia.

Hacia el final de la serie de mensajes aportados al expediente, se lee otra insistencia del juez y una respuesta en mayúscula de la secretaria que demuestra hartazgo.

juez mensajes filtrados (2)

El hostigamiento que sufrió la exsecretaria: "Me largué a llorar"

Según estableció en la denuncia, el vínculo entre García Maañón y la denunciante G.B.S. comenzó a intensificarse en febrero de 2025, poco antes de que él volviera a asumir la titularidad rotativa del tribunal. En ese marco, la mujer relató que el juez empezó a enviarle mensajes de índole personal que, aunque al principio respondió con cortesía, fueron tornándose cada vez más incómodos, persistentes y con contenido sexualizado.

Uno de los momentos más alarmantes relatados en la acusación, ocurrió el 19 de junio. Según denunció, la funcionaria estaba en el despacho cuando el juez sacó su arma del cajón, le puso el cargador y la pasó cerca de su cara.

"No sé si le sacó o le puso el seguro. Escuché el ruido. Sentí el caño del arma pasar por mi cara. Quedé paralizada. Me fui a mi oficina y me largué a llorar", contó.

tribunales san isidro

La situación cambió y llevó a GBS a realizar la denuncia el viernes pasado, cuando García Maañón escribió en un grupo de WhatsApp de jueces y funcionarios que "no quería trabajar más con ella" porque "se había mandado varias macanas".

Según la funcionaria, ese mensaje fue una manera de "castigarla públicamente" por no haber aceptado sus avances.

La renuncia del juez acusado de acoso sexual

La denuncia fue presentada ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Esto derivó en la intervención de la Procuración General bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand, quien envió las actuaciones a la Fiscalía General de San Isidro, encabezada por John Broyad. Actualmente, se abrió una Investigación Penal Preparatoria que es conducida por el fiscal José Amallo.

En tanto, la renuncia del camarista se concretó un día antes de que termine la feria judicial de invierno. Fue presentada por su abogado defensor, Adrián Murcho, ante la Secretaría de Personal de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.