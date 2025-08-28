En Santa Cruz licitan la compra de 100.000 toneladas de cemento para reactivar la construcción de las represas

La UTE a cargo de la obra pública más grande del país convocó a un concurso para adquirir insumos. El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya puso fecha.

Trabajadores de la UOCRA en una de las obras de las represas del río Santa Cruz, paralizadas desde noviembre de 2023 por falta de financiamiento.

Luego de una prolongada paralización que afectó duramente la economía provincial, la construcicón de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz dan las primeras señales concretas de reactivación. La UTE Represas Patagonia -conformada por la china Gezhouba y las argentinas Eling Energía e Hidrocuyo - lanzó un concurso nacional e internacional por USD 21,7 millones para adquirir insumos fundamentales.

Según trascendió, la licitación apunta a comprar 108.676 toneladas de cemento destinadas al proyecto de los " Aprovechamientos Hidroeléctricos del río Santa Cruz ", que incluye las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa (antes conocidas como Néstor Kirchner y Jorge Cepernic). Es el primer llamado a concurso de la UTE en los últimos tres años .

Las ofertas se conocerán el 1° de octubre próximo, y el cronograma de entregas está previsto desde marzo de 2026, con un envío inicial de 800 toneladas, y se extenderá hasta enero de 2029 con cupos mensuales ininterrumpidos,según consignó Ahora Calafate.

Actualmente, la capacidad de almacenamiento disponible en la obra es de 12.000 toneladas. Los oferentes deberán especificar si entregarán el material a granel en camiones tolva o en bolsones, garantizando que no se produzcan quiebres de stock.

Informe de Francos en Diputados

Al mismo tiempo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó en la Cámara de Diputados de la Nación la intención del Gobierno de retomar las obras en el corto plazo. "La propuesta es que los trabajos se pongan en marcha entre septiembre y octubre", señaló, aunque aclaró que aún falta la ratificación final en China.

Sus declaraciones llegaron tras el planteo de la diputada santacruceña Roxana Reyes, quien había advertido por la pérdida de empleo y la falta de definiciones en la provincia.

Acuerdo clave con China

El 18 de julio de este año se firmó el entendimiento entre ENARSA y la UTE que permitió restablecer el flujo de fondos desde un consorcio de bancos chinos para financiar el proyecto.

Este acuerdo habilitó la reactivación prioritaria de las obras de la represa "Jorge Cepernic-La Barrancosa", más próxima a Piedra Buena. En su momento, el gobierno había dicho que por problemas técnicos la Cliff-Kirchner quedaría stand by).

Guillermo Francos y Claudio Vidal.jpg Guillermo Francos y Claudio Vidal se reunieron el jueves en la Casa Rosada con los responsables de la obra, que quedó paralizada y sin financiación china en noviembre de 2023.

La reincorporación gradual de personal podría comenzar en las próximas semanas, según las expectativas en Santa Cruz. El tema no es menor, y generó tensión social en la provincia, en el inicio de la gestión del actual gobernador Claudio Vidal, quien asumió en 2023 luego de desbancar al kirchnerismo en su histórico bastión.

Impacto económico, político y social en Santa Cruz

De hecho, el mandatario tuvo un rol activo desde que inició su gestión, buscando que el gobierno nacional y ENARSA avanzaran en las negociaciones con la constructora china, la embajada del país asiático en la Argentina y los bancos que habían dejado de financiar el proyecto por la falta de avances.

“Estamos ultimando detalles”, había anticipado el gobernador en mayo de este año luego de varias gestiones.

Lo cierto es que el proyecto representa la obra energética más importante del país y su paralización había impactado fuertemente en la economía local, a lo que posteriormente se sumó la retirada de YPF de los yacimientos convencionales, que por estos días ha vuelto a poner en alerta a los trabajadores petroleros y también de la UOCRA, debido a despidos de obreros que trabajaban en los yacimientos del norte provincial.

Los proveedores regionales, en tanto, siguen de cerca el concurso, mientras que en el ámbito político se busca garantizar que la reactivación genere más empleo local y derrame productivo en la provincia.