Santa Cruz: encapuchados la amenazaron con "llenarle de plomo" la casa y matar a su hijo

Un auto paró frente a su casa de Caleta Olivia en varias oportunidades. Cuando salió a ver qué pasaba, uno de los ocupantes la intimidó. Le pusieron custodia.

La denuncia de una vecina de Caleta Olivia puso en alerta a la policía de Santa Cruz . Según su testimonio, el miércoles fue víctima de reiteradas intimidaciones por parte de un grupo de encapuchados, que terminaron lanzándole una temible amenaza : iban a atacar su vivienda y asesinar a su hijo.

La damnificada, de 56 años, radicó la denuncia en la Comisaría Segunda local luego de vivir tres episodios de terror que se extendieron desde la madrugada hasta la tarde del mismo día.

Los hechos comenzaron aproximadamente a la una de la mañana cuando un Volkswagen Gol Trend blanco sin patente y con cristales polarizados se estacionó frente a su domicilio, ubicado sobre la calle Calafate . El vehículo permaneció brevemente en el lugar y se marchó después de hacer sonar la bocina.

La secuencia se repitió en dos oportunidades más: cerca de las 5.30 de la madrugada y posteriormente a las 19.30, según consta en sus declaraciones, a las que accedió La Opinión Austral.

Con cada aparición de los encapuchados, la angustia de la mujer y su familia fue creciendo, hasta que la última “visita” la decidió a dar cuenta de los hechos a las autoridades.

Fue justamente durante ese tercer episodio cuando la víctima decidió salir de su casa para verificar qué ocurría y quiénes estaban dentro del intimidante vehículo. Fue entonces cuando comprobó que en su interior viajaban aproximadamente seis individuos con los rostros tapados.

"Tenemos comprada a toda la policía"

Entre los ocupantes del rodado, la denunciante logró reconocer a un sujeto identificado como E.M., conocido por el alias "El Chapa", quien fue quien al verla le realizaó amenazas directas y categóricas.

"Tenemos comprada a toda la Policía y la División de Investigaciones (DDI); a tu hijo lo vamos a matar”, fueron sus palabras, según lo que describió la mujer ante los agentes que le tomaron la denuncia. El hombre agregó una advertencia más: “Cuídate porque a tu casa esta noche la llenamos de plomo".

Comisaria Segunda de Caleta Olivia, en Santa Cruz Luego de la tercera "visita" y la amenaza, la mujer radicó la denuncia en la Comisaría Segunda de Caleta Olivia. El Caletense

Si hasta ese momento la señora se había sentido inquieta, estas intimidaciones le generaron un estado de pánico total, por lo que comprendió que lo mejor era acudir a las fuerzas de seguridad para contar lo sucedido y pedir protección.

Custodiada en su propia casa de Santa Cruz

El caso activó de forma inmediata el protocolo de seguridad correspondiente. La Comisaría Segunda de Caleta Olivia notificó al Juzgado de Instrucción Penal de turno sobre la gravedad de los acontecimientos.

Luego de ese aviso, elsecretario penal, Kevin Rearte, evaluó la situación y determinó que la Policía debe efectuar rondas y vigilancia permanente en la propiedad de la denunciante durante las próximas 48 horas.

La medida busca garantizar la protección de la víctima y su grupo familiar ante posibles represalias o el cumplimiento de las amenazas proferidas por los agresores, mientras los investigadores buscan determinar los motivos de la intimidación y esclarecer una situación entre inquietante y -al menos a partir del testimonio de la denunciante- sin explicación clara. El disparador de las amenazas, por ahora, es un misterio.