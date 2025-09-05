Comodoro Rivadavia: el hombre que se atrincheró con sus hijos ya los había secuestrado una vez

En 2020, su expareja denunció que se los llevó porque exigía la tenencia. Sus antecedentes también incluyen un ataque a balazos a un policía.

En el amplio operativo montado en Comodoro Rivadavia intervinieron agentes especializados en resolución de crisis.

Tras el tenso momento que se vivió este jueves por la tarde en Comodoro Rivadavia , cuando un hombre se atrincheró en su vivienda junto a sus tres hijos menores de edad, portando un cuchillo para evitar entregarlos a la Justicia de Chubut , se supo que el protagonista del episodio cuenta con inquietantes antecedentes, incluyendo un episodio en el que, según denunció su mujer, secuestró a los tres chicos.

El episodio se desarrolló en una vivienda del barrio Ciudadela, situada frente a la plaza Domingo Faustino Sarmiento, sobre la calle 1º de Mayo, entre José Hernández y Fitz Roy, y fue protagonizado por un hombre identificado como Oscar Isaías Valdez Carbajal, de 44 años de edad y nacionalidad dominicana.

Con la intervención de equipos de la Policía de Chubut especializados en negociación de crisis, la compleja situación se resolvió después de cerca de tres horas.

Finalmente, el personal policial logró rescatar a los niños, un varón de 12 años y dos nenas.

Su padre fue retirado del inmueble y se lo llevaron esposado cerca de las tres de la tarde, poniendo fin a un episodio que tuvo en vilo al barrio.

Un secuestro y una brutal agresión

Posteriormente se supo que el hombre había protagonizado en el pasado graves episodios, incluyendo un ataque a balazos a un policía en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y un secuestro de sus hijos en 2020, también en esa ocasión con la intención de quedarse con ellos.

Atrincherado con sus hijos en Comodoro Rivadavia El hombre estuvo atrincherado cerca de tres horas, en Comodoro Rivadavia.

Su expareja fue quien denunció públicamente que, en medio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de Covid 19, Valdéz Carbajal había secuestrado a sus tres hijos, al punto de que durante un tiempo prolongado no tuvo noticias de ellos.

La pareja estaba separada y la mujer aseguró que el hombre se dedicaba a la venta de estupefacientes y otros delitos.

Años antes, en 2014, el dominicano había llevado adelante otro hecho gravísimo.

El 30 de mayo de 2014 ingresó al hall principal del edificio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en la calle Moreno 815, acompañado por su pareja y su hijo mayor, que tenía un año, y, por circunstancias que nunca quedaron del todo claras, extrajo un revólver calibre 22 y abrió fuego, apuntándole a la cabeza a un efectivo policial

Desde el lugar donde estaba, le disparó dos veces al uniformado y, cuando este, en medio de la sorpresa, comenzó a huir, lo persiguió y le disparó en otras dos oportunidades, provocándole heridas de consideración.

Momentos de tensión en Comodoro Rivadavia

El incidente de este jueves se originó durante la ejecución de una medida judicial emitida por el Juzgado de Familia local relacionada con la protección de los menores de edad, que implicaba que quedaran al cuidado de la Justicia, por lo que su padre debía entregarlos.

La Justicia había determinado que los niños no podían continuar viviendo allí, ya que el domicilio no contaba con condiciones mínimas de habitabilidad, como suministro de luz y gas.

Al conocer los motivos de la presencia policial, Valdéz Carbajal reaccionó con hostilidad, tomó un cuchillo e ingresó al domicilio, negándose a entregar a los niños. Así estuvo encerrado hasta bien entrada la tarde, cuando los agentes lograron rescatar a los tres chicos y detenerlo.