Comodoro Rivadavia: evacúan comercios por el incendio que causó la freidora de un local de comidas rápidas

El incidente generó una densa humareda que causó temor y complicó la tarea de los bomberos . Debieron usar matafuegos en vez de agua, por el aceite.

La intensa humareda en el comercio gastronómico generó temor en el centro de Comodoro Rivadavia.

Un intenso incendio se desató esta mañana en un local de comida rápida ubicado en San Martín, casi esquina Pellegrini , en el corazón comercial de Comodoro Rivadavia . El fuego, originado presuntamente en la freidora del establecimiento, obligó a los bomberos voluntarios a realizar un operativo de gran envergadura y a evacuar los negocios linderos.

El episodio comenzó cerca de las 10:30 de la mañana cuando una falla en la freidora del local gastronómico generó llamas que rápidamente se propagaron hacia la chimenea del establecimiento.

José Ayamilla , bombero que participó en las tareas de extinción, describió la complejidad del operativo. Al arribar al sitio, el personal de emergencia se topó con una espesa nube de humo y un foco ígneo de alta intensidad .

Humo y derrumbe en Comodoro Rivadavia

"Se trató de sofocar, y al estar trabajando ahí, se desplomó la campana, eso hizo que se generara rápido todo el foco de fuego y se haya trasladado al cielorraso", detalló el bombero sobre el momento crítico de la intervención.

La magnitud del siniestro y la densa humareda que se generó por la combustión del aceite complicaron las maniobras de los rescatistas. Por motivos de seguridad, fue necesario desalojar los comercios adyacentes para proteger a empleados y clientes.

"Fue difícil trabajar con el aceite y la gran cortina de humo", reconoció Ayamilla, quien explicó que tuvieron que recurrir a cámaras térmicas para poder avanzar en la extinción del fuego.

El bombero precisó que el propietario del local colaboró con las tareas al facilitar el acceso al interior del establecimiento. "Todo empezó en el sector de cocina. El propietario nos dio la llave para poder ingresar", indicó.

Incendio feridora Comodoro Rivadavia Tras controlar el incendio en la cocina del local, los bomberos debieron atacar con agua las llamas que se expandieron hacia el cielo raso y el techo.

Sebastián Barrionuevo, coordinador de Defensa Civil, relató cómo se desarrolló la emergencia desde su llegada al lugar tras recibir el alerta por radio policial.

"Nos acercamos al lugar debido a la novedad del siniestro recibida por radio policial. Al llegar nos encontramos con el dueño del comercio en el exterior, presencia de humo y la situación ya controlada momentáneamente por bomberos", explicó el funcionario.

Con matafuegos de comercios vecinos

Según la información brindada por el comerciante, "el fuego se habría iniciado en la zona de la freidora de aceite, motivo por el cual no se utilizó agua inicialmente para la extinción. Los bomberos y los comerciantes vecinos colaboraron con matafuegos provistos por ellos, lo que fue fundamental para controlar el siniestro rápidamente".

El coordinador destacó que, aunque las llamas fueron dominadas inicialmente, el equipo de bomberos continuó aplicando agua sobre el techo y la campana de extracción debido a que el fuego seguía extendiéndose en esa zona, principalmente por la acumulación de grasa y suciedad.

El siniestro no provocó víctimas que lamentar. Sin embargo, los daños estructurales son considerables.

Los bomberos lograron controlar completamente el fuego, pero el establecimiento sufrió daños de consolidación que impedirán su funcionamiento hasta que se completen las reparaciones necesarias.

"Por suerte, al momento de nuestra llegada no había personas en el interior más que el dueño, y no se registraron heridos", concluyó Barrionuevo.