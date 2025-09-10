Santa Cruz: les pegaba a sus hijos y amenazaba con matarlos tirándolos al pozo ciego

Una mujer de Las Heras denunció a su pareja después de cuatro años de brutales agresiones. Lo sacaron de la casa y pusieron custodia policial.

Golpes, insultos, amenazas y castigos de una increíble crueldad: así se vivía en una casa de la ciudad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, según la denuncia de una de las víctimas, una mujer de 24 años de edad. Las otras víctimas son sus hijos dy el victimario, su pareja, de 32, acusado ahora de violencia de género y maltrato infantil.

Según relató la denunciante -no se dieron a conocer los datos de ella ni los de sus hijos y su expareja para preservar las identidades de los menores de edad-, fueron cuatro años de convivencia marcada por agresiones físicas y verbales, prácticamente desde cuando nació su hijo más pequeño, con los dos como destinatarios.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda de la ciudad de Las Heras. La mujer indicó que sus hijos eran víctimas de este hombre que los golpeaba y castigaba de forma cruel.

Relató, por ejemplo, que su hijo menor, de cuatro años, recibió más de una vez golpes con los puños y con un cinturón, además de tener que soportar castigos extremos como permanecer de rodillas durante horas frente a una pared.

Fotografías y certificados médicos acompañaron la denuncia de la madre, corroborando lesiones compatibles con lo relatado.

Santa Cruz: las maestras denunciaron el caso

La denunciante dijo también que el acusado la hostigaba con permanentes amenazas, llegando a advertirle que, si ella denunciaba las cosas que ocurrían en la casa, iba a “matar a los niños arrojándolos al pozo ciego”.

Hospital de Las Heras, Santa Cruz Santa Cruz: la mujer presentó certificados médicos para respaldar su denuncia.

El último episodio previo a la denuncia, y que terminó de impulsar a la mujer a dar a conocer lo que estaba sucediendo, ocurrió un día en el que su pareja fue a buscar a uno de sus hijos a la escuela y, tras regresar al domicilio, una vez más se puso extremadamente violento, tomó al chico en sus brazos, lo levantó y lo lanzó contra una ventana en dirección al patio.

La madre intentó intervenir, discutió con él y después, cuando fue a retirar a su hijo más pequeño del jardín de infantes, se animó a contarles lo sucedido a las docentes.

De inmediato, las maestras activaron el protocolo de protección y notificaron a las autoridades.

Una denuncia previa que quedó en la nada

Tras la denuncia, la Justicia de Santa Cruz ordenó la exclusión del hogar del acusado, la prohibición de acercamiento hacia la joven y sus hijos, y la implementación de una consigna policial permanente en la vivienda, a fin de resguardar la seguridad de la familia.

Además, desde las áreas municipales de protección de niñez y mujeres se comenzó a brindar asistencia integral tanto a la madre como a los menores.

La situación permitió conocer, además, que en una ocasión anterior, hace tres años, la mujer ya había denunciado a su pareja, pero en aquella oportunidad la presentación no prosperó en el ámbito judicial y ella debió seguir soportando la violencia intrafamiliar.

Esta vez fue distinto y la Justicia santacruceña tomó en cuenta la reiteración de los episodios violentos, sumada a las amenazas contra la vida de los niños.