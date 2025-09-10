Santa Cruz: acosaron a su hija desde un auto, intervino para defenderla y le apuntaron con un arma

El hombre lo denunció en la comisaría de Las Heras, tras salir a buscar a los tres agresores y ser amedrentado. Logró memorizar la patente del vehículo.

Un vecino de la localidad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz , se presentó en la Comisaría para denunciar que fue víctima de amenazas durante la madrugada del último lunes, luego de sufrir una dificil situación cuando intervino para proteger a su hija de un acoso sexual en plena calle.

Según su testimonio ante los agentes, cuando enfrentó a los agresores, éstos lo intimidaron con lo que parecía ser un arma de fuego , apuntando directo hacia él.

Los hechos se desarrollaron apenas pasadas las 11 de la noche cuando la joven regresaba a su casa después de estar en la plaza San Martín, según confiaron fuentes de la investigación al diario La Opinión Austral.

Más allá de la amenaza y la conmoción, el denunciante pudo aportar dator precisos, por lo que se inició una investigación para intentar dar con los apuntados.

Según relató el padre, durante el recorrido de la joven hacia su domicilio, un Volkswagen Gol negro con patente GRE-508 la interceptó. Los tres hombres que viajaban en el vehículo -precisó- comenzaron a hostigarla con expresiones ofensivas y maniobras de intimidación, e incluso llegaron a cruzarle el vehículo en el camino para interrumpirle el paso.

Asustada por la situación, la joven empezó a correr para ponerse a salvo, en dirección a su casa. Al llegar, le contó a su padre lo que acababa de sucederle a pocas cuadras de su domicilio.

En busca de los responsables en plena noche de Santa Cruz

Alertado de la situación, el hombre decidió actuar de inmediato para tratar de identificar a los acosadores y pedirles explicaciones por su comportamiento.

Con esa intención, el padre se subió a su auto y se dirigió hacia la plaza San Martín, haciendo un minucioso recorrido para tratar de dar con el Gol que su hija le había descripto.

Luego de dar algunas vueltas y ya resignado al no encontrar a los señalados, decidió dirigirse hacia la sede policial para hacer la denuncia correspondiente de lo que acababa de suceder.

Comisaría de Las Heras, Santa Cruz La Comisaría Primera de Las Heras recibió la denuncia.

Pero justamente en ese trayecto, se topó con el Gol y los tres agresores. Fue imprevistamente y de casualidad, en el cruce de las calles Rivadavia y San Martín.

Por alguna razón, los ocupantes del Gol negro al parecer reconocieron al denunciante como el padre de la chica a la que habían estado intimidando, y lejos de abandonar su conducta, la redoblaron. Pararon con el coche al costado del vehículo del hombre, y empezar a burlarse, haciéndole gestos e insultándolo.

Después de las burlas, un arma

La tensión se intensificó cuando uno de los sujetos, ubicado en el asiento trasero, le apuntó al padre de la víctima con lo que, en su testimonio, el denuncianteidentificó como un revolver o arma de fuego similar.

A pesar del miedo, el hombre se concentró para mantener la serenidad y continuó manejando hasta llegar a las inmediaciones de la comisaría.

Una vez en el lugar, sintiéndose ya a salvo, bajó del auto para alertar a las autoridades policiales sobre lo ocurrido.

Más tarde, la joven también se acercó a la seccional para dar su testimonio y corroborar la versión que habia dado minutos antes su padre sobre los episodios que le tocó vivir volviendo a su casa como cualquier otro día.

El expediente fue caratulado como amenazas calificadas y quedó bajo la investigación del Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras, mientras las fuerzas de seguridad continúan trabajando para dar con el paradero de los responsables y esclarecer los hechos denunciados.