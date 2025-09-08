Santa Cruz: un choque múltiple en la ruta 12 dejó varios heridos, uno de ellos en terapia intensiva

Es un hombre que sufrió lesiones en la médula. El incidente se produjo cerca de Caleta Olivia , cuando un Gol y una Hilux se tiraron a pasar a una F-100.

Uno de los ocupantes de la Toyota Hillux debió ser rescatado por los bomberos de Santa Cruz, porque quedó atrapado en la camioneta.

Un choque múltiple protagonizado por tres vehículos se registró el último sábado cerca de las 14 en la ruta provincial 12 , a 5 kilómetros de Caleta Olivia . El siniestro dejó varios lesionados, uno de ellos con traumatismo medular, por lo que según se conoció este lunes, debió quedar internado en terapia intensiva del Hospital Zonal de la ciudad de Santa Cruz .

Inicialmente había trascendido que el choque involucró a un auto y una camioneta, pero fuentes policiales de la provincia confirmaron ahora a La Opinión Austral que el episodio involucró a un tercer vehículo, una Toyota Hilux en la que viajaban dos personas de Pico Truncado, identificadas como C.L.C. y C.G. Fueron los que se llevaron la peor parte, ya que quedaron atrapados dentro de la camioneta.

Además, participó del siniestro un Volkswagen Gol Trend conducido por una mujer, B.M.H. , quien iba junto a su pareja, M.A.A. Ambos están domiciliados en la misma localidad santacruceña.

El tercer vehículo fue una camioneta Ford F-100 condicida por un hombre, M.F.L., acompañado por su hijo M.E.L. y un amigo, D.F., los tres vecinos de Truncado.

Este último es el que sufrió las peores consecuencias, ya que recientemente había sido sometido a una cirugía de cadera, motivo por el cual fue derivado al hospital caletense, al constatarse que había sufrido lesiones en el impacto.

Sobrepaso y choque múltiple en Santa Cruz

El conductor de la F-100 relató que el episodio se desató cuando el Gol Trend intentó adelantarse a su vehículo, seguido por la Toyota Hilux.

Durante la maniobra, el automóvil se fue hacia la banquina y al retomar el carril colisionó contra la F-100, provocando una secuencia de impactos entre los tres vehículos.

Las consecuencias del violento choque fueron inmediatas para los ocupantes de la Hilux, quienes resultaron lesionados. Uno de ellos recibió diagnóstico de lesión medular y fue derivado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos.

La situación se complicó cuando uno de los ocupantes de la camioneta quedó atrapado entre los hierros, requiriendo la intervención de los Bomberos Voluntarios y la Unidad Quinta para su liberación.

Choque múltiple en Santa Cruz Por el accidente, la ruta 12 de Santa Cruz estuvo cortada. La Opinión Austral

El momento del rescate se tornó crítico al detectarse que la víctima del accidente había perdido mucha sangre en el interior del vehículo.

Los dos ocupantes de la Toyota fueron los primeros en ser evacuados hacia el centro de salud mediante ambulancia. Posteriormente, la unidad sanitaria regresó al lugar para trasladar a otros heridos, incluyendo al hombre operado de la F-100, que presentaba traumatismo de columna.

Según se pudo constatar, la conductora del Gol Trend en cambio no sufrió consecuencias físicas en el accidente, mientras que su acompañante se negó a ser examinado por el personal médico, por lo cual se deduce que tampoco sentía ningún síntioma o problema.

Corte de ruta

El siniestro generó una importante movilización de servicios de emergencia y provocó demoras en la circulación vehicular sobre el camino que conecta a Caleta Olivia y Cañadón Seco.

Vecinos y otros automovilistas que presenciaron el hecho se acercaron para brindar asistencia a los heridos, según relataron testigos a Infocaleta.

Efectivos policiales y personal de Tránsito Municipal trabajaron en la organización de la circulación, que se vio interrumpido por el accidente, mientras eEspecialistas de Accidentología Vial realizaron las pericias correspondientes.

Por orden judicial se procedió al secuestro preventivo de los tres vehículos involucrados.

Una mujer presente en el lugar, quien se identificó como conocida de la conductora del Gol, aclaró a medios locales que que, luego del choque, la mujer y su marido descendieron rápidamente del auto para verificar el estado de los ocupantes de los otros vehículos y asistirlos.