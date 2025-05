Provocó un choque múltiple y quiso escapar en Neuquén: vecinos lo atraparon en medio de la calle

Un video registró el momento en que el joven es aplastado y cuestionado. La Policía no quiso ampliar sobre el hecho.

Tras el choque originado en Belgrano al 2200, entre las calles San Lorenzo y Arabarco, el conductor del Fiesta se bajó y comenzó a correr para escaparse. Pero dos vecinos que aparentemente presenciaban la escena, salieron corriendo atrás de él y lograron interceptarlo a pocas cuadras. Al retenerlo, notaron que no llevaba encima ningún tipo de identificación personal ni documentación del auto, lo que hizo crecer sospechas sobre los motivos de su escape.

WhatsApp Image 2025-05-06 at 13.13.09.jpeg

¿Justicia por mano propia?

Ante esta circunstancia dieron aviso a la Policía, que también convocó una ambulancia del SIEN. En un video aportado por un vecino y viralizado en las redes sociales, se puede observar cómo dos hombres lo sujetaron boca abajo contra el piso y le pidieron explicaciones.

Frente a la pregunta "¿de quién era el auto?", el joven aplastado solo respondió: "mirá lo que me estás haciendo, mirame" y agregó: "no estoy robando nada, no estoy alcoholizado, tuve un accidente, por favor". Lejos de liberarlo, las preguntas continuaron insistentes, al tiempo que le pisaban la espalda y el cuello contra la vereda.

Luego, minutos más tarde, de acuerdo al testigo presencial, un móvil se hizo presente en el lugar y tomó intervención en el asunto. Al respecto, la prensa de la Policía indicó a LMNeuquén que "se consultó a la superioridad y no hay ampliación por esto".

Vecinos atraparon a conductor que chocó autos y quiso escapar.mp4

Brutal ataque a tiros de la Policía a vecinos del barrio San Lorenzo

En medio de los hechos de inseguridad y violencia que están ocurriendo en el barrio San Lorenzo del oeste neuquino, en la madrugada del domingo 27 de abril dos vecinos fueron heridos por bala de goma como resultado de una represión.

Según pudo conocer LMNeuquén, alrededor de las 2 de la mañana, un joven caminaba por los techos de las casas escapando luego de robar cuando fue "rodeado" por vecinos que querían detenerlos. Carlos, más conocido como Charly, es el tesorero de la comisión vecinal del barrio y contó que fue baleado por efectivos de la Comisaría 16.

Queríamos defendernos porque nos sentíamos inseguros. Nosotros hacemos reclamos y no tenemos respuestas desde arriba", comentó sobre la situación que se vivió esta madrugada. El tiroteo quedó registrado en distintos videos que realizaron los vecinos que estaban en el lugar.

Para la presidenta de la comisión vecinal, Gabriela Rubilar, "la reacción policial fue abuso de autoridad" y calificó los hechos como "un mal accionar" dado que "había mujeres, gente mayor". Frente a esto, la vecinalista en diálogo con LU5, señaló que realizarán la denuncia en la Fiscalía donde presentarán evidencia del ataque. Al respecto, su esposo dijo que luego de recibir disparos en los tobillos, escuchó que un efectivo le dijo, "vos ya caminaste mucho", y expuso: "no entiendo la frase, por eso voy a hacer la denuncia".