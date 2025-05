Motociclista perdió la memoria tras un choque y cobra millonaria indemnización

Fuerte golpe en la cabeza

En la demanda, el abogado Luis Minieri, sostuvo que ambas ambas sufrieron lesiones que requirieron asistencia hospitalaria. La niña una fractura de clavícula izquierda y desprendimiento de cartílago de crecimiento de la rodilla izquierda.

Mientras que la madre se llevó la peor parte al golpear su cabeza y sufrir un “grave traumatismo encéfalo craneal lo que generó que perdiera el conocimiento”. Pero luego de haber recuperado la conciencia no pudo recuperar la memoria, ya que “no sabía cómo era su nombre, ni el de su hermana, no sabía que había ocurrido, no sabía si tenía hijos ni si trabajaba, entre otras cosas”.

El representante legal destacó que su representada llevaba casco de seguridad, contando con licencia de conducir y seguro obligatorio y le adjudicó responsabilidades al hombre que manejaba el rodado mayor.

Explicó que la moto tenía prioridad de paso por circular por la derecha, ya que la calle Caseros es una vía de doble mano en ese tramo y reclamó una indemnización de $5.824.216,28 o lo que se determine en el juicio, más intereses, por incapacidad sobreviniente, daño moral, daño psicológico y gastos de traslado y farmacia.

Acusaron a la motociclista

Los abogados Gabriel Savini y Sebastián Tronelli Cosentino, representantes del conductor y de la Providencia Compañía Argentina de Seguros, negaron responsabilidades y culparon a la motociclista, al alegar que “circulaba en contra mano”.

Sin embargo al analizar el caso, la jueza Costanzo resolvió que el conductor del auto fue el causante del accidente.

Consideró relevante la pericia accidentológica elaborada por Aldo Capitán, quien determinó que el Falcon circulaba a 48 km/h y que de acuerdo a lo que surge de la ordenanza municipal, “la prioridad de paso la tenía la motocicleta que transitaba por la mano derecha”.

El informe concluyó que el auto “cruzó la encrucijada sin respetar la velocidad precautoria pues lo hacía a más de 30 km/h” y “sin respetar la prioridad de paso que tenía la motocicleta”.

Mencionó que la Ley Nacional de Tránsito así lo establece, y también citó antecedentes del Superior Tribunal de Justicia que discurrieron en el mismo sentido.

En cuanto al monto indemnizatorio, condenó al conductor del Falcon y a la aseguradora a pagarle a la motociclista $37.346.436,31 más intereses, por los rubros incapacidad sobreviniente; daño moral; daño psicológico y gastos de farmacia, asistencia y traslado. Además también deberán hacerse cargo de las costas del proceso.

No recuerda nada

Tras el choque la mujer, que entonces tenía 36 años, y su hija fueron trasladadas al hospital de Río Colorado donde recibieron las primeras atenciones.

Pero luego a la madre la tuvieron que trasladar al hospital Zatti de Viedma, donde estuvo tres días en terapia intensiva mientras le realizaban estudios. Luego retornó a su ciudad donde siguió internada, aunque luego fue derivada al hospital de Cipolletti para realizarle una resonancia magnética de encéfalo para “observar las lesiones que pudieran estar afectando su cerebro”.

El estudio, describió su abogado, indicó que sufrió una “contusión hemorrágica” que le generó una “grave amnesia originada por el traumatismo de cráneo”. El cuadro, agregó el profesional, le provocó que no recordara “la fecha de su cumpleaños, no sabe los nombres de sus padres, ni de sus hijos ni su pareja, no recuerda las cosas que hacía ni a las personas que trataba con frecuencia, y no pudo volver a trabajar por lo que no solo necesita apoyo emocional sino también económico”.

Pero además desde su entorno declararon que su vida cambió por completo. Una profesional certificó que además de la pérdida de memoria presenta “cefaleas, mareos, dificultad para la concentración, insomnio, fluctuaciones emocionales”.

En cuanto a la niña, fue dada de alta y regresó a su casa para iniciar su recuperación a cargo de su tía y abuela, ya que no podía contar con su madre.