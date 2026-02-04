Incendio en Chubut: pasó la lluvia y en Cholila el fuego sigue sin control

El presidente de la Federación de Bomberos remarcó que las condiciones climáticas siguen siendo desfavorables. Preocupa el pronóstico para el fin de semana.

Las lluvias que cayeron en la zona de Cholila entre la noche del lunes y la madrugada del martes provocaron una muy leve mejora en la situación del incendio que avanza desde el Parque Nacional Los Alerces hacia esa localidad de la provincia de Chubut .

No obstante, la situación sigue siendo crítica. El presidente de la Federación de Bomberos chubutense, Rubén Oliva, advirtió que la cabeza del fuego sigue activa y que el riesgo persiste ante un nuevo aumento de temperatura. “La cabeza del incendio sigue sin control, principalmente por las condiciones climáticas”, advirtió.

A lo largo de unas seis horas a partir de la noche del lunes, cayeron 6 milímetros de agua sobre Cholila. “El pronóstico era de lluvia. Comenzó a lloviznar , más que lluvia, pero fueron varias horas”, explicó el intendente municipal, Silvio Boudarghan, y detalló que la precipitación se inició “más o menos a las 22 horas, y estuvo hasta las 4 o 5 de la mañana”.

“Esto es muy delicado y muy complejo. Puede pasar cualquier cosa, como nos pasó el sábado”, advirtió el jefe comunal, en referencia a la jornada del fin de semana en la que el fuego se descontroló tras varias horas de aparente calma. “El sábado a la tarde nos reventaron todos los frentes por todos lados”, admitió.

El clima de Chubut, un enemigo

El presidente de Bomberos, por su parte, remarcó la influencia de factores climáticos extremos y una sequía prolongada, y explicó que las tareas actuales se concentran en la detección de focos calientes y en evitar nuevas propagaciones.

cholila1 El fuego no retrocede en Cholila, Chubut.

“Venimos de muchos días con altas temperaturas y viento fuerte, lo que reactiva focos subterráneos que parecían apagados”, le dijo al medio local Adnsur.

Oliva contó que el combate del otro incendio importante, que se inició el 5 de enero en Puerto Patriada, avanza de manera favorable. “Está contenido en más del 85%”, señaló.

En cambio, en lo que respecta al foco que se originó dentro del Parque Nacional Los Alerces y luego avanzó hacia Cholila, la situación continúa siendo grave.

Al acercarse a sectores poblados como Lago Rivadavia y la Eco Aldea, este frente obligó a productores a retirar animales ante el avance del fuego. La falta de nevadas durante el invierno y las lluvias escasas agravan el cuadro.

Oliva explicó que la escasa lluvia caída en las últimas horas y el ingreso de un frente frío permitieron una leve mejora: “Bajó la temperatura, disminuyó la reactivación de focos secundarios y eso permite trabajar mejor sobre los frentes del incendio”. Pero se mostró prudente respecto del próximo fin de semana cuando, advirtió, “podría volver el calor”.

"Retroceder resulta desmotivador"

El jefe de los bomberos detalló que llegaron a trabajar simultáneamente unas 600 personas, entre bomberos y brigadistas, con más de 10 medios aéreos en acción, además de maquinaria pesada y equipos viales.

“La pelea es contra la naturaleza misma: altas temperaturas, sequía extrema, falta de agua. El personal está exhausto, hay bomberos que llevan muchísimos días trabajando, y resulta desmotivador cuando el viento o el calor hacen retroceder lo que se avanzó”, admitió.

En cuanto al equipamiento, dijo que si bien la situación no es crítica sí hay necesidades de reposición ya que parte del material utilizado se perdió o se deterioró, y su renovación se vio demorada por el atraso en el pago de fondos correspondientes a 2025.

En ese sentido, Oliva dijo que se trata de fondos establecidos por ley “desde hace casi 30 años”. “Es un fondo que surge de un aporte de los seguros que paga la ciudadanía. Nación lo administra y luego lo distribuye a los cuarteles. No sale del presupuesto nacional ni de endeudamiento”, indicó.