El conmovedor gesto a los brigadistas neuquinos en los incendios en Chubut

Las autoridades provinciales coordinaron con sus familias para hacerles llegar un emotivo regalo a quienes luchan contra el fuego en primera línea.

Autoridades neuquinas viajaron a la provincia de Chubut para ponerse a disposición en el manejo de los incendios que azotan la región . Sin embargo, además de las cuestiones estratégicas y administrativas, también se hicieron presentes para acercarle a los brigadistas un conmovedor gesto.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo, Luciana Ortiz Luna , contó que "la idea del viaje a esta localidad no solo es participar, colaborar, ponernos a disposición tanto del gobernador como de cada uno de los chubutenses que están pasando esta situación, sino también venir a acompañar a nuestros brigadistas : compartir una comida, compartir algo que trajimos que fueron unos videos de sus familiares y ver cómo están, ver realmente cómo está la situación y acompañarlos".

"Habíamos acordado con sus familias junto con Adrián Barrera, el jefe de Incendios, el envío de unos videitos a cada uno . Así que ese momento fue lindo", comentó, en declaraciones radiales, respecto a la planificación del gesto para con los brigadistas.

"Una de nuestras brigadistas tiene un nene chiquito, de un año y medio, que lo estaba amamantando y ella sentía mucha angustia por haber dejado a su bebé en estos días que vino al combate. Lleva 5 días y de alguna manera los mensajes de su familia la fortalecían", contó.

El agotamiento de los brigadistas

Según contó, el proceso está siendo lógicamente agotador para los brigadistas, tanto física como mentalmente. "Están bien, están muy cansados, muy muy cansados, pero sienten que realmente están contribuyendo a esto, que según lo que ellos mencionan es uno de los peores incendios que han vivido", relató.

"Ayer, cuando compartíamos los videos que trajimos de familias que les mandaban su saludo, su cariño, se veía la emoción en ellos no solo en las lágrimas, sino en el cuerpo y el cansancio", agregó.

"Es, de alguna forma, decirles 'si hoy sale todo bien, es el último día de trabajo que tienen y ya el miércoles vuelven a casa'".

"La geografía, el clima, el tipo de trabajo en relación con el manejo de suelo muy similar entre las tres provincias (Neuquén, Río Negro y Chubut). Ellos mismos prefieren trabajar entre brigadas de esas provincias y tal vez no de otros lugares donde no es este tipo de geografía porque no están acostumbrados", contó. "Hay pendientes de casi 45 grados para subir", ejemplificó.

El estado de los incendios de Epuyén y El Hoyo

Respecto al estado del incendio, la secretaria provincial afirmó que "por suerte ya se veía ayer en análisis del comité operativo que el panorama va mucho mejor en el lugar. Esto trae bastante alivio. Iban a trabajar en dos zonas del incendio que son las que tienen activas, pero ya sin riesgo de paso a comunidades".

"Son incendios que no se veían antes, de sexta generación, prenden e inmediatamente se propagan como si fuera una bomba, realmente toma toda la vegetación que encuentra nativa o para que salga bajo y realmente se convierte en arrasadores en segundos".

Un incendio de sexta generación es aquel que, debido a la gran cantidad de combustible, se propaga a velocidades muy altas.

A día de hoy, hay 36 brigadistas neuquinos en los incendios en Chubut.