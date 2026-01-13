Qué se sabe de la investigación por los incendios en Puerto Patriada y qué dijo la mujer allanada

La investigación por el incendio en Puerto Patriada , en la Comarca Andina de Chubut , sumó en las últimas horas un giro con allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares que ahora serán peritados. El fuego se inició el 5 de enero y, según los reportes oficiales difundidos este lunes, ya afectó a más de 12 mil hectáreas .

El fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer , y el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García, brindaron detalles del avance de la causa en una conferencia de prensa realizada en la base de Las Golondrinas.

Según explicaron, la pesquisa está en una etapa inicial, pero la fiscalía pidió y logró tres órdenes de allanamiento con un objetivo puntual: preservar evidencia digital. En los procedimientos se secuestraron cinco celulares .

Los operativos se ordenaron después de una revisión de cámaras de seguridad ubicadas en el acceso a Puerto Patriada, sobre el puente Salamín, y también en el Camping Municipal de El Hoyo, desde horas antes del inicio del fuego y hasta varias horas después.

fiscal jefe El fiscal Carlos Díaz Mayer.

Qué hipótesis siguen los investigadores

Uno de los puntos que, de acuerdo con la Policía, encendió la alarma fue un movimiento registrado poco después de que comenzara el incendio: dos camionetas descendieron desde Puerto Patriada hacia El Hoyo cargadas con cajas y pertenencias, en una escena que describieron como una “mudanza”.

Esa observación –indicaron– se reforzó con la declaración de testigos de identidad reservada que se presentaron de forma espontánea para aportar información. Esos testimonios ubicaron a los vehículos en el entorno de una comunidad cercana al punto donde, según el peritaje, se habría iniciado el fuego.

Cómo iniciaron los incendios en Puerto Patriada, Chubut

En ese marco, la línea de investigación que hoy aparece como una de las más firmes apunta a un conflicto por tierras dentro de esa comunidad. De acuerdo con lo informado, la disputa se habría profundizado tras la llegada, hace poco más de dos años, de una mujer procedente de Buenos Aires que buscó ser reconocida como integrante del asentamiento. El pedido fue rechazado y el enfrentamiento derivó en medidas judiciales, entre ellas una prohibición de acercamiento.

Con esos elementos, la fiscalía solicitó los allanamientos “al solo efecto de analizar los celulares”, según se remarcó en la conferencia, y aclaró que por el momento no hay personas imputadas. “No hubo ni detenciones ni medidas de restricción”, afirmó el fiscal.

Incendios Chubut 2026 (6)

Durante uno de los procedimientos, además, la Policía informó el hallazgo de estupefacientes, lo que motivó la intervención de la División Drogas y el aviso al Juzgado Federal con asiento en Esquel.

La vecina allanada negó la acusación

En paralelo, la mujer cuya vivienda fue allanada salió a despegarse públicamente de la sospecha. Se trata de Rocío Brizuela, quien habló con el canal A24 y dijo que la investigación “está totalmente errada”.

“Hablan de dos camionetas, tengo dos camionetas. Cuando vimos el incendio, pudimos cargar lo que cargamos en las camionetas y salimos”, sostuvo.

mujer Rocío Brizuela, dueña de la casa que fue allanada en medio de la investigación.

“Creo que todas las familias tenemos conflictos internos, ninguna familia es paz y amor entre todos, y no por eso, vamos a incendiar ni nada por el estilo“, dijo.

Brizuela aseguró que el día del incendio estaba trabajando en el lago y que, cuando advirtió la columna de humo, intentó salir del lugar para asistir a su madre. También afirmó que al llegar a la zona “el fuego ya estaba” y que ya trabajaban brigadistas y bomberos.

“Nací en Pergamino, mi mamá es oriunda de acá. Estoy acá hace tres años, pero no necesito que nadie me de ningún papel porque la comunidad es quienes somos, de dónde venimos, no tiene nada que ver con dónde hayamos nacido”.

Sobre el operativo policial, dijo que le secuestraron el celular y cuestionó el alcance de la orden de allanamiento, pero planteó que mensajes, videos y registros de su jornada laboral pueden acreditar dónde estaba en el momento en que se originó el incendio.