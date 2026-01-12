Incendios en Chubut: 24 casas incendiadas, 500 brigadistas y la lluvia que ayudó

El gobernador Ignacio Torres hizo un repaso de la situación que ya arrasó más de 12.000 hectáreas. Cómo sigue la lucha contra el fuego.

A una semana del inicio de los focos más graves en la cordillera , el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres , presentó un nuevo parte de situación y advirtió que, pese al alivio que trajeron las últimas precipitaciones, el escenario sigue siendo delicado: “La lluvia ayudó, pero no hay que aflojar” , remarcó.

Torres encabezó la reunión del Comando de Operaciones en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas , donde repasó los daños, el despliegue de recursos y el estado de los servicios esenciales en las localidades afectadas por el avance del fuego.

Según el balance oficial, el incendio intencional originado en Puerto Patriada , que impactó también en sectores de El Hoyo y Epuyén , dejó hasta el momento 24 viviendas afectadas , además de una estancia y dos complejos turísticos .

Sobre la situación de los evacuados, el gobernador indicó que ocho personas permanecen alojadas en el Gimnasio Municipal de Epuyén, mientras que en la Escuela N.º 223 de El Hoyo no había evacuados. También informó que una persona mayor evacuada en Epuyén fue trasladada de manera preventiva al hospital por un cuadro gastrointestinal.

nacho Reunión de brigadistas, funcionarios y voluntarios para coordinar acciones por los incendios en Chubut-

Torres sostuvo que hay 581 personas abocadas al operativo de contención. Detalló que, dentro de ese total, trabajan 265 brigadistas de Chubut, Neuquén, Río Negro y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, además de personal de apoyo, y que se sumaron refuerzos de otras provincias.

La Secretaría de Salud provincial tiene desplegados 156 agentes en el primer nivel de atención en la zona y que, hasta el momento, se registró un herido de gravedad derivado al Hospital de Bariloche por quemaduras.

Ruta 40- corte de ruta- incendio foestal Vialidad Nacional

En cuanto al apoyo aéreo, precisó que operan ocho aeronaves “desde el amanecer hasta el anochecer”: dos helicópteros con helibalde, dos aviones hidrantes, tres aviones anfibios y el Boeing 737 aportado por Santiago del Estero. Las primeras estimaciones oficiales, agregó, indican que el fuego afectó más de 12.000 hectáreas.

Cortes de luz en Cholila y Epuyén: el plan para restablecer el servicio

En el reporte, el mandatario señaló que Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén se encuentran energizadas y con funcionamiento normal, pero que Cholila y Epuyén continúan sin suministro por los daños en la infraestructura eléctrica.

Además, indicó que hay más de 50 trabajadores desplegados para las reparaciones y que se avanza en la reconexión de una línea de media tensión, con una normalización estimada “hacia el miércoles”, sujeta a condiciones climáticas y de seguridad. También mencionó el arribo de equipos de generación aislada con prioridad para Epuyén y Cholila, como parte de un plan de contingencia.

Cómo sigue la investigación

Sobre el origen de los incendios, volvió a sostener que se trata de hechos intencionales y ratificó que la provincia avanzará “hasta las últimas consecuencias” para identificar a los responsables.

En relación a esto último, Torres aseguró que “estamos hablando de un incendio intencional que buscó no solamente atentar contra el patrimonio de todos los chubutenses, sino también contra la vida de nuestros ciudadanos, algo que no vamos a permitir. Por eso, vamos a ir hasta las últimas consecuencias para asegurarnos de que los responsables de haber provocado esta tragedia ambiental terminen donde tienen que terminar: en la cárcel”.