Incendios en Chubut: ofrecen $50 millones por datos sobre los responsables de iniciar el fuego

La medida fue anunciada por el gobernador Ignacio Torres y el ministro del Interior, Diego Santilli , luego de que se conociera la intencionalidad del incendio.

En el marco del incendio forestal que mantiene en alerta a la Comarca Andina y que obligó a evacuar a miles de turistas y vecinos durante las últimas horas, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres y el ministro del Interior, Diego Santilli , informaron que se ofrecerá una recompensa de $50 millones para quien aporte datos que permitan identificar a los responsables del incendio en Puerto Patriada, en la zona de El Hoyo, luego de que la fiscalía confirmara que el inicio del fuego se hizo de manera intencional.

Durante la conferencia, Torres apuntó contra los autores del fuego y lanzó una frase contundente: “Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos”.

El gobernador también remarcó que el operativo se sostiene con trabajo coordinado y cooperación entre jurisdicciones. En ese sentido, señaló que “la prioridad ahora es controlar el fuego” y que “acá no existe ninguna grieta” , al destacar el despliegue conjunto de brigadistas nacionales y provinciales.

Por su parte, el ministro del Interior fue contundente al referirse a los responsables: “Me parece de una gravedad absoluta”, y afirmó que “contra esos energúmenos y criminales hay que ir a fondo”.

Torres aseguró que el Estado avanzará hasta las últimas consecuencias: “Vamos a controlar el incendio, a recuperar la paz en la comarca y va a haber una medida ejemplar. No le vamos a dar el gusto a ninguno de estos violentos de sembrar miedo en nuestras comunidades. Vamos a poner nuestras herramientas para dar con los responsables, que caigan presos y estén años presos”.

En tanto, el intendente de El Hoyo, César Salamín, confirmó que ya son más de 2.000 las hectáreas afectadas en la jurisdicción, mientras que el número de viviendas dañadas se mantiene en diez. “Tienen que ir presos”, repitió el funcionario del gobierno nacional.

Incendio intencional y la "estrategia" para iniciar el fuego

Durante la conferencia se remarcó que el fuego no se inició por causas accidentales y que en su lugar se trató de un acto premeditado. El gobernador sostuvo que el punto elegido y el horario del inicio elevaron el riesgo porque en la zona había gran cantidad de visitantes y existía la posibilidad de que el incendio comprometiera el único camino de salida del área turística.

Por su parte, el fiscal Carlos Díaz Mayer ratificó que la investigación avanza con peritos especializados. “Está prácticamente identificado el sitio de inicio del fuego y se determinó el uso de combustible acelerante. No se trata de un incendio natural, sino de un hecho claramente intencional”, afirmó, y señaló que trabajan fuerzas provinciales y federales para dar con los responsables.

Torres señaló que, en los días previos, se registraron amenazas en distintos puntos de la cordillera, así como el hallazgo de material explosivo, lo que llevó al despliegue de fuerzas especiales para garantizar la seguridad en la zona.

Cómo avanza el incendio y qué daños dejó

Durante la conferencia se informó que la región registra cinco incendios con diferentes grados de avance. En ese marco, se detalló que los focos de Lago Engaño, Cholila y El Turbio se encuentran controlados en aproximadamente un 90%. En tanto, permanecen activos los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y en la localidad de El Hoyo.

Desde este martes, 15 brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén trabajan en el lugar junto a equipos de Chubut y Río Negro. El despliegue incluye camiones cisterna y brigadas mixtas provenientes de San Martín de los Andes, Aluminé, Villa La Angostura y otras localidades neuquinas.

Sofía Cerela, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, fue tajante sobre el estado de situación en la zona del Lago Epuyén: "El incendio continúa activo y por el momento está lejos de ser controlado. Toda la capacidad operativa de las instituciones está dando lo mejor de sí, al máximo de recursos materiales y humanos", explicó en diálogo con la prensa.