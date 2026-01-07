Incendio en Chubut: "Estamos agotados", la noche interminable de los que defendieron sus casas del fuego

Mientras brigadistas y bomberos sostienen el operativo , familias de la zona describen la desesperación de tener que evacuar, la muerte de animales y la pelea con motobombas. Una fiesta tradicional de la zona se reprogramó y tendrá perfil solidario .

Los vecinos de El Hoyo debieron combatir contra las llamas durante toda la noche.

El incendio forestal que castiga a Puerto Patriada , en la localidad chubutense de El Hoyo , dejó postales de fuego y humo, pero también escenas de vecinos peleando “cuerpo a cuerpo” para frenar el avance de las llamas . En las últimas horas, la investigación confirmó que el foco fue intencional , en un contexto de sequía y condiciones extremas que complican el trabajo de brigadistas, bomberos y equipos de apoyo.

Detrás de los números del operativo, asoman los relatos de quienes tuvieron que salir corriendo, rescatar animales como pudieron y volver al día siguiente para encontrarse con cenizas. Rocío Brizuela, vecina de la comunidad mapuche Lorenzo Pulgar Huentuquidel, contó que el incendio la sorprendió cuando regresaba a su casa: “Ayer estábamos trabajando en el lago donde no hay señal. Cuando volvíamos a casa, nos sorprendió una columna de humo . Llegamos, cargamos la camioneta y salimos con mi mamá y los animales que alcanzamos a cargar”.

La urgencia fue total. “ En casa no tenemos agua ”, explicó al Diario Río negro, y detalló que apenas alcanzaron a llevar ropa y documentación. Cuando volvió, el golpe fue doble: “Dos caballitos murieron calcinados y me falta un perro . Estoy llamándolo con la esperanza de que vuelva”.

Otra escena se vivió en los campings, en plena temporada. Francisco Ríos, del Camping Punto Puerto Patriada, resumió la noche con una frase que se repite entre vecinos: “Estamos agotados. Pasamos toda la noche combatiendo el incendio. El fuego no llegó a entrar al complejo, pero lo rodeó”.

incendio puerto patriada

Contó que lograron sostener la defensa mojando el sector con una motobomba, ya con los turistas evacuados. “Nos enteramos del incendio gracias a un huésped que alertó sobre una nube de humo negro”, relató, y confesó la sensación de impotencia: “No sé si habrá sido intencional o un accidente, pero sea lo que sea, te genera mucha impotencia”.

En otro camping, el combate fue todavía más directo. El propietario del Camping El Faro relató: “El fuego me rodeó totalmente. Logramos defendernos con mi hijo y dos ayudantes con motobombas que tenemos”. Allí, además, tuvieron que resolver el ida y vuelta de una evacuación trabada por el humo en el camino de salida, en un sector que cuenta con un único ingreso.

El despliegue para combatir el fuego se mantiene con recursos aéreos y terrestres. Seis medios aéreos del Plan Nacional de Manejo del Fuego y del gobierno de Chubut operan en la zona, junto a más de 120 brigadistas en tierra. Además, máquinas viales trabajan en la apertura de cortafuegos y caminos para facilitar el acceso de los equipos.

La tradicional fiesta que debió suspenderse

La emergencia también golpeó de lleno en la vida social de la Comarca. La histórica y tradicional Fiesta Nacional de l Fruta Fina, prevista para el 9, 10 y 11 de enero, debió postergarse.

El intendente de El Hoyo, César Salamín, lo dijo sin vueltas: “No estamos para fiesta, pensando en las familias que han perdido sus bienes. Son vecinos y tenemos que ponernos del lado del vecino", dijo.

hoyo La Fiesta Nacional de la Fruta Fina se postergó para fin de enero.

Finalmente, la celebración se reprogramó y el evento cambió de perfil: se anunció que la Fiesta de la Fruta Fina pasará a realizarse a fines de enero con formato de festival solidario, con el objetivo de acompañar a los damnificados por el incendio.