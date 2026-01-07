Confirman que el incendio en Chubut fue intencional: la "estrategia" para iniciar el fuego

Por el avance del fuego, ya evacuaron a miles de turistas y residentes. El operativo sigue y el gobernador aseguró que los responsables irán presos.

El fuego ya devoró miles de hectáreas en Chubut y todavía no tiene control.

La situación en Puerto Patriada , el balneario de la Comarca Andina ubicado en jurisdicción de El Hoyo y Epuyén, en Chubut , sumó en las últimas horas un dato clave: la Justicia confirmó que el incendio fue intencional . La información fue comunicada por el gobernador Ignacio Torres.

El mandatario explicó que habló con el fiscal interviniente y que la investigación ya tiene certezas sobre el origen deliberado del foco, iniciado en un punto y momento “estratégicos” , con alta presencia de familias y turistas.

El incendio es por estas horas el más grave entre los focos que se registran en la provincia, y ya afectó unas 1.800 hectáreas , según el último parte oficial. "Quien quiera sembrar miedo va a terminar preso”, advirtió Torres.

De acuerdo con lo informado por Torres, la confirmación llegó tras el contacto con la Fiscalía, que investiga el hecho y determinó que el fuego no se inició por causas accidentales. El gobernador sostuvo que el punto elegido y el horario del inicio elevaron el riesgo porque en la zona había gran cantidad de visitantes y existía la posibilidad de que el incendio comprometiera el único camino de salida del área turística.

"Me comuniqué con el fiscal, que no solo nos dio la certeza de que el incendio fue intencional y en un lugar y horario estratégicos, en un momento donde se encontraban muchas familias y turistas", afirmó.

fuegopatriad1 Cinco aviones hidrantes trabajan en Puerto Patriada para controlar el fuego.

En ese marco, el mandatario afirmó que buscarán identificar a los responsables y que la causa avanzará hasta las últimas consecuencias, mientras se mantiene como prioridad el control del incendio y la protección de la población.

Torres señaló que, en los días previos, se registraron amenazas en distintos puntos de la cordillera, así como el hallazgo de material explosivo, lo que llevó al despliegue de fuerzas especiales para garantizar la seguridad en la zona. “Quien quiera sembrar miedo va a terminar preso”, advirtió ante medios locales y nacionales.

Evacuación, daños y un operativo a gran escala

El lunes se dispuso la evacuación de visitantes que estaban en Puerto Patriada. Más de 3.000 turistas debieron ser retirados de la zona para trabajar con mayor seguridad, en una jornada crítica por el avance de las llamas.

En cuanto al despliegue, las autoridades detallaron un operativo con más de 180 combatientes y más de 100 personas en tareas logísticas, además de cinco aviones hidrantes y un helicóptero. También se anunció la incorporación de un avión hidrante de mayor porte aportado desde Santiago del Estero, en coordinación con otras provincias y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

fuegopatriada Unas diez casas de la zona fueron alcanzadas por las llamas.

Además, se reportaron daños en más de 10 viviendas en el área afectada, mientras continuaban las tareas de contención para evitar que el fuego siga avanzando hacia sectores poblados.

El terror del fuego en primera persona

Una influencer neuquina pasó por un infierno tras quedarse varada en Puerto Patriada y contó en primera persona lo que vivió durante esas horas de terror.

Se trata de Jael Queipo, una influencer de 26 años, quien estaba de viaje junto a su mamá y había ido a Puerto Patriada a pasar el día. Fue durante esa jornada que el incendio se desató y dejó a cientos de personas aisladas.

Fue a través de las redes que la joven se pronunció respecto a la horrible situación que vivió: "Se nos vino el fuego encima, lo teníamos a metros", relató. "En un momento estábamos con el auto adentro del agua y no nos quedaba más que rezar".

Para ejemplificar, la joven señaló arboles a unos tres metros. "Para que se den una idea esos arboles de ahí, incendiados. Eran 100 metros para arriba de fuego", contó, aún en shock.

"Vos pensás 'con que salgamos de acá vivos, yo me conformo'", expresó. "No sé en qué momento dijimos 'vamos'. Ese fue el momento más shockeante, pasamos por el fuego para salir".

"Yo sinceramente no sé qué mensaje puedo dar, más que estén atentos, ayuden, manden plata, manden fuerzas, porque se quedaron sin nada", agregó la joven respecto a las consecuencias del incendio.