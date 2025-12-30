Incendios: Chubut habilita un 0-800 para denunciar a los que prenden fuego en zonas de riesgo

La medida llega ante otro verano crítico. Además, la gente ahora puede dar aviso de eventuales focos por Whatsapp, al asistente virtual de la provincia.

La gobernación de Chubut lanzó una campaña de prevención ante una temporada de verano de alto riesgo de incendios forestales, siniestros que ya empezaron a darse en la provincia y que en muchas ocasiones son provocados de forma intencional o por negligencia.

La iniciativa incluye dos canales de comunicación directa con la ciudadanía para que las autoridades locales puedan actuar con rapidez frente a cualquier amenaza.

Por un lado, la administración provincial habilitó la línea gratuita 0800-222-38346 (FUEGO) para recibir denuncias sobre el delito de inicio de fuego en zonas de riesgo. Paralelamente, mediante DINO, el asistente virtual oficial para hacer trámiutes provinciales, ahora los vecinos pueden reportar la detección de focos de incendio.

Las medidas se implementan en el marco de la emergencia ígnea vigente hasta el 30 de abril de 2025 en Chubut.

La colaboración de la población, crucial para Chubut

Desde el Gobierno provincial remarcaron que identificar y denunciar situaciones de riesgo resulta fundamental para frenar a quienes provocan los incendios. Por eso, la colaboración de la población es imprescindible para avanzar en las denuncias mediante las vías habilitadas o ante las brigadas más cercanas.

El nuevo sistema de alertas tempranas permite que la ciudadanía comunique situaciones de riesgo de forma directa y ágil, optimizando los tiempos de aviso y mejorando la capacidad de respuesta ante posibles focos de incendio.

Un trabajo articulado entre distintas áreas provinciales permitió implementar un sistema de gestión de la información que ofrece una solución integral al trabajo de los operadores que reciben y responden a las alertas emitidas por la ciudadanía a través de DINO, el asistente virtual que permite iniciar trámite y otras gestiones provinciales a través de WhatsApp, al número 280 460-3466.

La centralización y el ordenamiento de los datos facilitan la toma de decisiones, coordinan acciones de manera más eficiente y garantizan una respuesta rápida y efectiva ante situaciones de emergencia.

Dino, asistente virtual para trámites y gestiones provinciales en Chubut El asistente virtual Dino responde por Whatsapp.

A raíz de la declaración de emergencia ígnea, se instruyó a organismos provinciales a iniciar, a través de la Fiscalía de Estado, acciones legales civiles y penales contra los responsables de iniciar incendios. La medida también convocó a la adhesión de los municipios para que sumen campañas de prevención, difusión y colaboración con las distintas acciones.

Por otra parte, fuentes oficiales informaron que el gobernador Ignacio "Nacho" Torres encabezará en los próximos días una reunión de gabinete de emergencia en la cordillera chubutense para coordinar acciones que permitan prevenir estos delitos que afectan los recursos naturales de la provincia.

El incendio en Los Alerces está controlado

Después de controlar, con ayuda de las nevadas en alta montaña y las lluvias, un incendio que arrasó casi 300 hectáreas en la zona de Lago Puelo, los brigadistas en Chubut no tuvieron respiro.

Casi al mismo tiempo, desde el 9 de diciembre, empezaron a combatir un evento similar que se desató en el Parque Nacional Los Alerces, y que recién el último fin de semana comenzó a estar contenido, aunque todavía lejos de ser extinguido.

Según se informó el último fin de semana, el incendio forestal en el Brazo Sur del Lago Menéndez, una zona casi inaccesible y que es una de las de mayor importancia natural en el área protegida, se mantiene contenido en la cabeza, cola y flanco izquierdo. El flanco derecho se encuentra controlado, según el reporte oficial.

El fuego se habría originado por la caída de rayos y la superficie afectada alcanza aproximadamente 287 hectáreas, cifra que fue recalculada y actualizada el 27 de diciembre, tras tareas de medición realizadas en el terreno.

Ese mismo sábado, cuatro combatientes y dos guardaparques ingresaron al área afectada a bordo de una embarcación de la Administración de Parques Nacionales, con el objetivo de realizar el repliegue de equipos.

Además, debido a la altitud y complejidad del terreno, se llevó adelante una operación helitransportada que incluyó personal técnico y el uso de un dron térmico, herramienta clave para descartar la presencia de focos activos en sectores altos de la ladera y para actualizar el cálculo de la superficie quemada.

Incendio Lago Menéndez - Parque Nacional Los Alerces - Chubut Brigadistas de Chubut combatiendo el fuego en una zona de muy difícil acceso del Parque Nacional Los Alerces.

En paralelo, un helicóptero de la Agencia Federal de Emergencias realizó lanzamientos de agua sobre un punto caliente detectado dentro del perímetro del incendio, como parte de las tareas de enfriamiento y prevención de reactivaciones.

El domingo, en tanto, se desplegaron 16 combatientes y dos guardaparques, quienes fueron transportados en embarcaciones tanto de la Administración de Parques Nacionales como de la empresa Safari Lacustre para que pudieran recorrer los distintos sectores del área afectada y descartar la existencia de puntos calientes bajo el dosel del bosque.

Durante la emergencia, el Parque Nacional Los Alerces permaneció abierto al público. Las sendas, áreas de uso público y servicios turísticos funcionaron con normalidad y no se vieron afectados por el operativo de control del incendio.