Vientos fuertes en Chubut: cayó un poste de alta tensión, se incendió un campo y el fuego cruzó la ruta

En un viernes de alerta amarilla por ráfagas de 100 km/h, las llamas obligaron a cortar la ruta 7 cerca de Dolavón . Trabajaron cuatro dotaciones de bomberos.

ario Las llamas se iniciaron en una chacra a 3,5 kilómetros de Dolavon, en Chubut.

Un incendio de pastizales afectó este viernes una chacra situada a 3,5 kilómetros de Dolavon , sobre la ruta 7 camino a Gaiman , y debió ser sofocado por Bomberos Voluntarios de Chubut en medio de un intenso temporal de viento que azota a buena parte de la provincia.

El siniestro comenzó cuando un poste de alta tensión se desplomó por las fuertes ráfagas, lo que puso cables de electicidad en contacto con el suelo y desencadenó el fuego, que rápidamente se propagó tomando una arboleda antigua del predio afectado, informó Diario Jornada.

"El trabajo del cuerpo activo permitió controlar y extinguir el incendio. Dio trabajo, pero fue contenido", señaló el jefe de Bomberos , César Pascoff , en diálogo con ese medio, luego de varias horas de combate con las llamas.

Doce bomberos participaron del operativo bajo la conducción del propio Pascoff, utilizando cuatro autobombas. . En el sector afectado había una vivienda ocupada, pero la rápida respuesta evitó daños de consideración y no hubo necesidad de desalojar al único ocupante del lugar.

El momento de mayor peligro se produjo cuando, descontrolado por el impulso del viento, el fuego atravesó la ruta y amenazó con extenderse hacia una chacra de enfrente, donde pastizales de gran altura implicaban un riesgo alto. Pero las dotaciones presentes también lograron frenar el avance de ese frente antes de que la situación se agravara.

Pascoff resaltó el rol fundamental de los canales de riego del área, que garantizaron el suministro de agua para las autobombas y permitieron llevar adelante las tareas de extinción con mayor eficacia.

El jefe del cuartel confirmó que, hasta ese momento, los Voluntarios de la zona no habían recibido otros llamados de emergencia relacionados con el viento, que vuelve a golpear la zona con intensidad.

Alerta amarilla en Chubut

Como en buena parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había dispuesto una alerta amarilla por vientos intensos para todo el territorio de Chubut durante este viernes 26 de diciembre, medida que fue ratificada por la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Ministerio de Seguridad y Justicia.

De acuerdo con el parte oficial, las condiciones desfavorables arrancarían desde la mañana y continuarían hasta la noche, con ráfagas provenientes del oeste y sudoeste.

Incendio en Dolavón por un poste que volteó el viento - Chubut Al tomar contacto con el suelo, los cables de alta tensión iniciaron el fuego, que se propagó rápidamente a una añeja arboleda de la chacra, a la vera de la ruta 7. El Chubut

Se estimaban velocidades sostenidas de 40 a 60 km/h, aunque en determinados puntos podrían alcanzarse ráfagas superiores a los 100 km/h.

Las autoridades alertaron que el fenómeno podría causar problemas en la circulación, particularmente para vehículos de gran porte, además de eventuales deterioros en construcciones livianas, cartelería y cableados expuestos, por lo que pidieron precaución a los habitantes.

Desde Protección Ciudadana recomendaron no realizar actividades al aire libre, fijar objetos que puedan volar y estar atentos a los comunicados oficiales. También recordaron que ante cualquier urgencia se puede pedir ayuda al 0800-666-2447, número disponible durante todo el día.

Santa Cruz bajo alerta este sábado

El SMN, en tanto, emitió también una alerta amarilla por vientos fuertes para este sábado 27 de diciembre de 2025 que impactará en el sur y en toda el área oeste de la vecina provincia de Santa Cruz. El evento podría ocasionar dificultades tanto en localidades como en rutas provinciales y nacionales.

Según el informe oficial, "el área será afectada por vientos fuertes del oeste o sudoeste, con velocidades sostenidas entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h de manera puntual", según indicaron desde el organismo en un calco del anticipo que regía para este viernes en Chubut.

El Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) también advirtió que durante el sábado se espera un panorama meteorológico complicado, con vientos intensos extendidos que podrían comprometer seriamente la circulación en rutas de una gran porción del territorio santacruceño.

Viento en Santa Cruz - el mapa de vialidad provincial El alerta con un mapa de isotacas que difundió Vialidad de Santa Cruz.

Según la cartografía de isotacas elaborada por el equipo técnico, se identificaron áreas con niveles de riesgo extremos, vinculados a vientos de temporal y temporal fuerte. Estas zonas aparecen señaladas con coloración naranja intenso y rojo suave en los mapas oficiales que fueron difundidos en las últimas horas.

Las condiciones meteorológicas empezarían a manifestarse desde las primeras horas de la mañana y continuarían hasta la tarde y la noche. Sin embargo, los mayores impactos se aguardan entre las 11:00 y las 17:00 horas, período en el que los niveles de riesgo llegarían a sus valores más altos.