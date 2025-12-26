Se esperan vientos de más de 100 km/h y fuertes tormentas: la alerta del SMN

El SMN emitió varias alertas por un fuerte temporal que afectará a gran parte del país este inicio del fin de semana.

El SMN comunicó la vigencia de alertas de nivel amarillo por fuertes vientos y lluvias .

A menos de una semana de finalizar el año, la inestabilidad climática sigue siendo una constante en gran parte del país, donde si bien hay una marcado ascenso de la temperatura, se espera la presencia de varios fenómenos.

Este viernes 26 de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas , lluvias y un temporal de viento. Según precisó el organismo nacional, 10 provincias se verán afectadas por eventos meteorológicos con potencial de causar “daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El SMN indicó que rige una alerta amarilla por fuertes tormentas para este viernes. Se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Esta alerta afectará a las provincias de Jujuy, San Luis, Mendoza, el sur de Córdoba, el norte de La Pampa, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

tormentas (1)

Fuertes vientos: a qué zonas afectará la alerta amarilla

También se mantiene una alerta amarilla por vientos intensos del oeste o sudoeste, con velocidades que oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Por último, el SMN advirtió sobre una alerta amarilla por viento zonda en el sur de Mendoza.

El temporal de viento golpeará con fuerza en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

mapa_alertas (25)

Las recomendaciones

En ese contexto, el SMN difundió una serie de recomendaciones para que la población tenga en cuenta y evitar cualquier tipo de indicente:

En caso de tormentas, indicó evitar circular durante los fenómenos, no sacar residuos y limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, asegurar objetos sueltos y resguardarse de inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado cuando se esté al aire libre.

Para las zonas con vientos fuertes, sugirió no salir, asegurar o retirar macetas, sillas y toldos, mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes, y conducir con extrema precaución.

Qué impacto tienen los niveles de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida o bienes materiales.

Dentro de ese sistema, existe una escala de colores con 4 tipos de alertas meteorológicas para identificar la intensidad del fenómeno.

La alerta verde indica la ausencia de riesgos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”, según informa el sitio web del SMN.

Por su parte, la alerta naranja indica que se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente”.

alerta smn (23)

La alerta roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

Un área puede tener más de una alerta en vigencia al mismo tiempo. Es decir, pueden coexistir una alerta de nivel amarillo por vientos y una naranja por lluvia.

Para establecer el nivel de alerta, el SMN tiene en cuenta algunos criterios técnicos que basados en 3 aspectos: la intensidad del fenómeno, los factores adversos -una situación no necesariamente meteorológica que puede aumentar el impacto del fenómeno meteorológico- y la probabilidad de ocurrencia de un evento meteorológico que representa una amenaza. Cada uno de estos factores se tiene en cuenta para determinar el nivel de alerta.