La Mañana brutal golpiza

Tras una brutal golpiza en Navidad un joven de Chos Malal fue derivado al hospital Castro Rendón

El hecho ocurrió en el sector de La Costanera. De acuerdo a lo relevado, el joven víctima permanece en estado crítico con traumatismos de cráneo.

Un joven de Chos Malal recibió una brutal golpiza que lo dejó al borde de la muerte y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón de la capital neuquina. Según se pudo saber, fue encontrado tirado en estado de inconsciencia en el sector de La Costanera donde se realizaban eventos con motivo de los festejos de Navidad.

Según informó FM Patagonia, el hecho ocurrió este jueves por la madrugada, y el hallazgo se produjo cerca de las 8 de mañana, cuando rápidamente se pidió intervención de la Policía. Las primeras atenciones que recibió la víctima fueron en el hospital Gregorio Álvarez, donde lograron estabilizarlo.

De acuerdo a lo relevado en base a fuentes allegadas a la investigación, se presume que fue gravemente golpeado en la cabeza, y sufrió traumatismo de cráneo, entre otras lesiones de consideración.

Con respecto al agresor, trascendió que también es de Chos Malal, y luego de cometer el hecho, habría escapado hacia zonas más rurales. Finalmente, fue capturado por personal policial en el paraje Chapúa donde residiría su familia. A su vez, la investigación continúa porque no se descarta que en el hecho hayan participado más personas.

