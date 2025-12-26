La ANMAT ordenó retirar una marca de productos de limpieza y químicos para piletas

La medida, que alcanza a todo el país, se dispuso tras una inspección donde se detectaron faltas graves.

En las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT) emitió la prohibición de la venta de una serie de productos de limpieza, y ordenó su retiro inmediato.

La ANMAT confirmó que se prohibieron productos de limpieza de uso doméstico y químicos para piletas en todo el país, por incumplimientos en registros, rotulado y trazabilidad.

La medida se dispuso tras una inspección donde se detectaron faltas graves en registros, rotulado y fechas de vencimiento , según la Disposición 9289/2025 , publicada este viernes en el Boletín Oficial .

Según se detalló, se prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de distintos productos de limpieza y tratamiento de aguas elaborados por la firma Rubén Alberto Wohr, radicada en Esperanza, provincia de Santa Fe.

Qué productos de limpieza fueron prohibidos por la ANMAT

La prohibición publicada en las últimas horas, alcanza a productos domisanitarios de uso doméstico, institucional e industrial, entre ellos limpiadores multiuso, limpiadores cremosos, desinfectantes, suavizantes para ropa y removedores de insectos, además de químicos utilizados para piletas y piscinas, como hipoclorito de sodio, alguicidas, reguladores de pH, floculantes y sulfato de cobre.

La ANMAT indicó que algunos de estos productos no contaban con registro vigente, mientras que otros presentaban rótulos distintos a los aprobados, o carecían de datos obligatorios como número de lote y fecha de vencimiento, lo que impide garantizar su trazabilidad y uso seguro.

Y se explicó que la empresa habría incumplido la normativa sanitaria al elaborar y comercializar productos sin los registros correspondientes o con información incompleta, en violación de las disposiciones que regulan los domisanitarios en la Argentina.

Prohibieron todos los productos de una marca de limpieza

Hace pocos días, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) confirmó otra prohibición amplia sobre todos los productos de una marca de limpieza. La medida quedó formalizada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 9018/2025.

El organismo restringió el uso, la comercialización y la distribución de todos los lotes identificados como limpiadores, desengrasantes y cualquier otro artículo de esa marca.

La disposición rige para todo el territorio nacional y también para plataformas de venta electrónica. La decisión se tomó después de que un oficio judicial alertó sobre la elaboración y la oferta de productos que no cumplían con la normativa. La Unidad Fiscal de Mar del Plata fue la que notificó la situación y abrió el camino para la intervención sanitaria.

El área técnica de ANMAT informó que los artículos domisanitarios de marca MARCLEAN involucrados, incluyen detergentes y lavavajillas. Uno de ellos mostraba en su etiqueta, datos de fabricación que resultaron incompatibles con los registros oficiales. El organismo verificó que la firma Marclean S.R.L. no estaba inscripta como elaboradora y que tampoco figuraban habilitados los productos.

A esto se sumó otra irregularidad: Bathan Group S.A., mencionada en el rotulado, inició un trámite de habilitación, pero lo dejó incompleto. El establecimiento carece de autorización sanitaria. Además, la propia firma declaró por vía judicial que no fabricó productos MARCLEAN y que esa marca no figura entre sus clientes.

ANMAT reforzó los controles sobre domisanitarios para impedir que productos sin habilitación circulen en comercios y plataformas online.