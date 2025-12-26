Sigue grave la nena de 12 años baleada en Navidad: "Decía que le quemaba la cabeza"

El estremecedor relato de la familia de la pequeña, que aún sigue en estado crítico tras recibir una bala perdida. Los detalles sobre el estado de salud.

Una nena de 12 años lucha por su vida, tras recibir el impacto de una bala perdida durante los festejos de Navidad en Morón. Las autoridades investigan varias pistas mientras ella permanece internada en la Clínica de la Trinidad de la localidad bonaerense.

En las últimas horas se conocieron novedades acerca del estado de salud de la menor, y confirmaron que fue trasladada a la clínica desde el Hospital San Juan de Dios por la gravedad de sus lesiones. Se encuentra en el área de terapia intensiva con un cuadro crítico, pero estable.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este 25 de diciembre, cuando la niña se encontraba con su familia frente a su domicilio, en la intersección de las calles Pedro Castelli y Madero de Ramos Mejía. Allí, la menor cayó al suelo de manera repentina ante la mirada de las personas que la acompañaban.

nena bala perdida ramos mejía

Al acercarse, sus padres advirtieron que presentaba una herida sangrante en la zona de la nuca, por lo que le dieron asistencia inmediata. Hasta el momento, la principal hipótesis es que se trató de una bala perdida disparada al aire durante los festejos de Navidad.

La fiscal apunta a dos análisis principales en el marco de la investigación. Uno es el de las imágenes de las cámaras de seguridad que hay en las inmediaciones de la vivienda, donde espera encontrar algún indicio que la ayude a trazar la trayectoria de la bala. De ser esto posible, se podría delimitar alguna zona más precisa para continuar la investigación. Los videos ya fueron solicitados, aunque todavía no los relevaron, aseguró una fuente del caso a Infobae.

Para tener más precisiones deben esperar a que la niña sea intervenida quirúrgicamente y le saquen el proyectil para analizarlo. A esta hora, sigue alojado en la fosa posterior del cráneo y no tiene orificio de salida.

No obstante, familiares afirmaron que no tiene comprometida ninguna parte motora. La fiscal solicitó que se le realice una tomografía para ver el calibre.

bala perdida ramos mejía

El testimonio de la familia

En medio de horas de incertidumbre y máxima preocupación, sus familiares dialogaron con la prensa y detallaron cómo fue el momento en el que la menor resultó herida. Su tía, Mariana, dijo que todo comenzó apenas pasada la medianoche.

“Yo la verdad que no estaba en ese momento en la casa de mis cuñados. Nos cuentan que salieron 12:03. Todos los años hacemos lo mismo, salimos a ver por el puente de la autopista. Eran 12 primitos, chiquitos, que estaban al lado de ella”, dijo.

“Ahí ella se cayó para atrás y empezó a decir que le quemaba la cabeza. Pensaron que podía ser un cohete o algo de fuego. Cuando la levantaron vieron sangre y ella se desvaneció“, agregó.

Tía nena bala perdida Villa Sarmiento Morón

“Esto es minuto a minuto, gracias a Dios ahora está estable. Le tuvieron que hacer un procedimiento, pero es minuto a minuto. Nosotros estamos pidiendo fuerzas para que se recupere pronto. Se nos acercan cada vez más vecinos que encontraron balas en sus casas. Les pedimos a la policía que se haga cargo, que investiguen”, dijo la tía de la víctima.

“Los papás no pueden hablar, están destruidos. Imagínate que estaban festejando y de repente la ves a tu nena tirada en el piso con sangre en la cabeza, con todos sus primos. Estamos esperando y pidiendo para que se recupere”, señaló la mujer.