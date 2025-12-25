Una nena de 12 años fue alcanzada por una bala perdida y está en grave estado

Durante los festejos de Navidad esta madrugada, una menor de edad sufrió el impacto de una bala en la nuca. Qué se sabe sobre su estado de salud y cómo ocurrió.

Gran conmoción se vivió esta madrugada en la localidad de Ramos Mejía en provincia de Buenos Aires , tras conocerse el violento episodio que tuvo como protagonista a una menor de 12 años que recibió un disparo en la cabeza cuando festejaba Navidad con su familia.

El hecho ocurrió cuando la nena, identificada como Angelina, se encontraba con su familia frente a su domicilio en la localidad bonaerense. De repente, la menor cayó al suelo de manera repentina y sus padres advirtieron que presentaba una herida sangrante en la zona de la nuca , por lo que le dieron asistencia inmediata, revelaron fuentes policiales.

En un primer momento, la nena fue asistida alrededor de las 2 de la madrugada en el Hospital San Juan de Dios y luego, 4 horas después, fue trasladada al Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía para una atención de mayor complejidad, donde permanece internada en terapia intensiva.

bala perdida

La familia desconoce de dónde vino el disparo, dado que lo primero que registró el padre fueron gritos y automáticamente Angelina se desvaneció y comenzó a sangrarle la nuca. Tras ser trasladada al hospital, constataron el balazo en la cabeza.

Cuál es el estado de salud de la menor

De acuerdo con la información oficial que publicó el nosocomio, la menor presenta un proyectil alojado en la fosa posterior del cráneo, con orificio de entrada y sin salida, y su estado es crítico. Familiares permanecen en el hospital mientras se aguarda un parte médico.

Hasta el momento no se notificaron detenidos por el hecho, que ocurrió aproximadamente a las 2 de la madrugada, en medio de las celebraciones navideñas.

La investigación policial, a cargo de la comisaría 5.ª de Ramos Mejía, busca determinar el origen del proyectil. Hasta el momento, la principal hipótesis es que se trató de una bala perdida disparada al aire durante los festejos de Navidad.

Un hombre se disparó por error y lucha por su vida

Apenas comenzaban los festejos por Navidad cuando un hombre terminó gravemente herido tras manipular un arma de fuego durante los festejos y dispararse accidentalmente.

El hecho tuvo lugar en la localidad de Rosario de la Frontera en provincia de Salta. Se trató de una maniobra desafortunada que conmocionó a toda la familia de un hombre de 40 años de edad. Debido a que se trató de una lesión de consideración, se vio obligado a una intervención inmediata de los servicios de salud locales.

Según revelaron medios locales, el accidente ocurrió en el calor del brindis familiar, donde el arma terminó jugándole una mala pasada. Rápidamente fue trasladado en un operativo de código rojo al Hospital San Bernardo, el principal nosocomio de la capital salteña.

Tras el disparo, el herido fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital San Bernardo, donde quedó internado para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades aguardaban novedades sobre su evolución y estado de salud.

La investigación quedó a cargo de las fuerzas de seguridad y la Justicia local, que buscan determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer si hubo negligencia en el manejo del arma durante los festejos navideños.