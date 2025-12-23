Una mujer separó a su hijo de una pelea y murió de un balazo en su cabeza

Su hijo era parte de una pelea entre vecinos y al separarlo recibió un disparo. Su sobrina realizó una denuncia y apuntó contra un vecino como el autor del crimen.

Gran conmoción se vivió este fin de semana en San Miguel de Tucumán con la muerte de una mujer que intervino durante una pelea para proteger a su hijo. Cuando intervino, recibió un disparo en su cabeza y perdió la vida.

El hecho ocurrió este sábado por la noche y la víctima fue identificada como Mariela del Carmen Suárez de 50 años de edad. Rápidamente tras recibir el balazo fue trasladada al Hospital Padilla, donde permanecía internada en estado crítico hasta este lunes por la mañana.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:20 horas cuando se encontraba en su casa y advirtió que su hijo, Sebastián Luna, había quedado envuelto en una pelea entre vecinos . Al advertir la situación, Suárez salió de su vivienda con la intención de separar a su hijo del conflicto y resguardarlo en la galería del domicilio familiar.

tucuman mujer balazo

La sobrina de la víctima, Guadalupe del Milagro Santucho, de 22 años, hizo la denuncia en la comisaría poco después de la muerte. En la misma, detalló que de repente apareció un hombre en una moto que disparó varias veces y una de las balas impactó en la cabeza de la mujer. Según precisó, el autor del disparo sería Luciano Zelarayán, un vecino del barrio.

El caso quedó en manos de la Justicia tucumana, que ahora intenta corroborar los datos aportados por la familia y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque. Hasta el momento, no hay detenidos y la investigación continúa para dar con el responsable del crimen.

Varios episodios de violencia se registraron en Tucumán

El tiroteo que se cobró la vida de la mujer fue el epílogo de una ola de violencia que comenzó el jueves, cuando el joven Lautaro Nicolás Ledesma, de 20 años, fue atacado a golpes y machetazos por cuatro personas que descendieron de un automóvil mientras transitaba por el camino del Obraje, en San Pablo. La víctima murió al día siguiente.

El viernes, en tanto, se produjo un doble crimen: José Osvaldo Rojas asesinó a su ex pareja, Juana del Carmen Bustos, en el barrio La Pila de Delfín Gallo, y luego mató a Roque Francisco Lucero en el barrio Aeropuerto de Banda del Río Salí.

Mataron de un disparo en la cabeza a un joven de 21 años para robarle la bicicleta

Un mes atrás se registró un episodio de violencia en Buenos Aires este lunes por la tarde. En esta ocasión, un joven de 21 años fue asesinado de un balazo en la cabeza para robarle la bicicleta.

El joven, identificado como Nazareno Isern, fue interceptado por dos delincuentes sobre la colectora de la autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 8, cuando regresaba de un paseo junto a una amiga.

El caso es investigado por el fiscal Fernando Semisa, que busca determinar quiénes fueron los autores del ataque ocurrido en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Según los investigadores, el joven recibió un disparo en la cabeza al resistirse al asalto.

"Cuando me giro para verlo ya no estaba más conmigo", lamentó Kiara, que además contó que la familia del joven permanece en estado de shock. "Me siento destruida", expresó al recordar los últimos instantes que compartió con su amigo.