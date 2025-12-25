Navidad accidentada: un hombre se disparó por error y lucha por su vida

Celebraba la Navidad junto a su familia y en pleno festejo manipuló un arma que lo llevó a dispararse accidentalmente. Fue trasladado a un hospital local.

Apenas comenzaban los festejos por Navidad cuando un hombre terminó gravemente herido tras manipular un arma de fuego durante los festejos y dispararse accidentalmente.

El hecho tuvo lugar en la localidad de Rosario de la Frontera en provincia de Salta . Se trató de una maniobra desafortunada que conmocionó a toda la familia de un hombre de 40 años de edad. Debido a que se trató de una lesión de consideración , se vio obligado a una intervención inmediata de los servicios de salud locales.

Según revelaron medios locales, el accidente ocurrió en el calor del brindis familiar, donde el arma terminó jugándole una mala pasada. Rápidamente fue trasladado en un operativo de código rojo al Hospital San Bernardo, el principal nosocomio de la capital salteña.

arma navidad

Cómo se encuentra de salud el hombre que sufrió el disparo

Tras el disparo, el herido fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital San Bernardo, donde quedó internado para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades aguardaban novedades sobre su evolución y estado de salud.

La investigación quedó a cargo de las fuerzas de seguridad y la Justicia local, que buscan determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer si hubo negligencia en el manejo del arma durante los festejos navideños.

Crimen en Navidad: un muerto y una nena de 12 años que pelea por su vida por una bala perdida

Lamentablemente no fue el único caso que se registró durante los festejos, ya que en Rosario se conoció que un joven de 25 años perdió la vida tras recibir un disparo en su abdomen. Aunque alcanzó a ser trasladado con vida al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y fue sometido a dos cirugías de alta complejidad, falleció horas después.

El crimen se dio a conocer cerca de las 5:30 de este jueves, cuando una vecina alertó a las autoridades al encontrar al joven tendido en la vía pública, con una herida visible. En el lugar, los agentes encontraron una vaina servida que sería calibre 9 milímetros.

La causa quedó en manos de la PDI, que intenta reconstruir lo ocurrido, determinar el móvil del ataque y avanzar en la identificación del autor del disparo.

hospital rosario

Por otro lado, una nena de 12 años permanece internada en grave estado en el Sanatorio de la Trinidad, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, luego de haber sido alcanzada por una bala perdida durante los festejos. El hecho ocurrió en la madrugada del jueves y generó profunda conmoción en la zona.

La menor se encuentra en terapia intensiva y su estado es delicado, mientras los médicos siguen de cerca su evolución. Según revelaron, el episodio tuvo lugar alrededor de las 2 de la mañana, cuando de repente la menor recibió un impacto de bala en la cabeza, presuntamente producto de disparos efectuados al aire durante los festejos.

Se informó en un parte médico que la nena se encuentra en "estado crítico" debido a que la bala tiene orificio de entrada, pero no de salida y que el disparo fue en la zona de la nuca.