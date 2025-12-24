La "Dubái" de Argentina: la ciudad que gracias al litio crece sin límites con barrios, shoppings y hoteles

En poco más de diez años se convirtió en un ejemplo de transformación urbana. El litio, la clave.

Impulsado por el auge del litio y la diversificación económica , el Norte del país vive su momento de esplendor . Y puntualmente, a las afueras de la ciudad de Salta , una localidad se está convirtiendo en centro de desarrollo y oportunidades de inversiones . Se trata de San Lorenzo Chico , calificada como la “Dubái” de Argentina por su impactante crecimiento.

Esta pequeña zona, ubicada entre la capital provincial y las yungas que anuncian el comienzo del Valle de Lerma , cerca de la Quebrada de San Lorenzo , es el ejemplo de una transformación urbana rápida : en pocos años pasó de ser rural a volverse un polo de desarrollo de lujo , con barrios privados, shoppings, hoteles de alta gama, colegio bilingüe y proyectos inmobiliarios, transformándose en un área moderna con servicios premium.

Conocido como el “oro blanco” , el litio es un mineral esencial en la fabricación de baterías , especialmente para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, además de usarse en vidrios, cerámicas y lubricantes. Su demanda global creció exponencialmente con el aumento del interés en energías renovables y la transición hacia una economía más sostenible . Argentina forma parte del llamado “Triángulo del Litio” junto con Chile y Bolivia, siendo rica en este recurso. En este contexto, San Lorenzo Chico se posiciona estratégicamente, atrayendo a empresas que buscan aprovechar sus reservas.

san lorenzo2 En poco más de diez años, la zona rural pasó a tener barrios privados, shoppings y hoteles de lujo.

Las empresas mineras comenzaron a invertir en la extracción y procesamiento del litio en esa región. Proyectos como el de Ganfeng Lithium y Lithium Argentina, con una inversión de 2.000 millones de dólares, buscan duplicar la capacidad productiva del país en salares como Pastos Grandes y Pozuelos.

El auge del litio generó un efecto dominó en la economía local, atrayendo profesionales, empresas y proveedores, y generando una alta demanda de viviendas, oficinas y servicios. Según expertos, la rentabilidad anual en proyectos inmobiliarios puede alcanzar el 10% en dólares, gracias a la estabilidad y diversificación de los distintos sectores además de la minería, como el turismo. A medida que las empresas nacionales e internacionales continúen estableciendo operaciones en San Lorenzo Chico, se espera que la demanda de mano de obra calificada crezca, lo que a su vez fomentará el desarrollo.

Cómo creció San Lorenzo Chico y los proyectos que se vienen

Hasta hace unos diez años, esta zona de la provincia de Salta no era más que un simple rincón rural típico del Norte argentino. Sin embargo, todo cambió a partir de 2013, con el proyecto inmobiliario Praderas de San Lorenzo, un barrio privado con todas las amenidades de un club exclusivo impulsado por los hermanos Beccar Varela a través de su compañía Proyecto Norte. Desde entonces, la expansión urbana no paró de crecer y surgieron nuevos loteos, shoppings, proyectos turísticos y la llegada masiva de multinacionales dedicadas al litio.

san lorenzo La región se transformó en un área moderna con servicios premium.

San Lorenzo Chico también se convirtió en un ejemplo del desarrollo planificado. Entre los proyectos que ya están pensados para realizarse en esa región, se destaca el primer Hotel Hilton Garden Inn del noroeste argentino. Con apertura prevista para 2027, tendrá más de 10.000 metros cuadrados, 112 habitaciones, piscina, gimnasio, sauna y terraza con bar para eventos. Otros proyectos mixtos como Tribeca ofrecen studios, lofts y módulos comerciales (valores desde 1.700 dólares el metro cuadrado). Barrios cerrados como Las Achiras y condominios como La Trinidad completan la oferta, con departamentos para renta que generan hasta 3.000 dólares mensuales.

La explosión de restaurantes de lujo, comercios premium y hoteles transforma la zona en un destino atractivo para inversores y residentes que buscan calidad de vida en el norte argentino. Este fenómeno no solo proporciona opciones de vivienda a los nuevos residentes que se mudan por las oportunidades laborales, sino que también atrae a inversores interesados en el mercado inmobiliario, similar a lo que ya ocurrió en Dubái.