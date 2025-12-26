Incertidumbre universitaria con el financiamiento y campañas en marcha en la UNCo

El Senado buscará, con el Presupuesto 2026, derogar una ley vital para la educación superior. La sucesión de Beatriz Gentile abre un año de disputas políticas en la región.

Las universidades nacionales festejaron , justo antes de la Navidad, una resolución del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick , quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional. El fallo ordena cumplir con los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario para recomponer salarios y becas , y declaró inaplicable el decreto 795/2025, mediante el cual el Ejecutivo había intentado suspender la norma.

En su decisión, el magistrado sostuvo que existe un supuesto de “ arbitrariedad e ilegalidad manifiesta ” por parte del Estado y consideró que la omisión del Gobierno vulnera derechos constitucionales vinculados a la educación y a la autonomía universitaria, por lo que ordenó garantizar las partidas correspondientes conforme a lo establecido por la ley.

Sin embargo, surge una nueva preocupación entre los rectores (y en las provincias) con el tratamiento este viernes del Presupuesto 2026 en el Senado. Es que el artículo 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un 6% del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al 1%del PBI en el 2032, y del 0,2% de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos .

image

El bloque de La Libertad Avanza, tenía asegurado más de 45 votos para su aprobación en general del proyecto, pero reinaba la incertidumbre en el oficialismo respecto de qué puede pasar con el artículo 30 que empezó a recibir objeciones desde la UCR y otros aliados.

Lo que supone llevar previsibilidad para el año que viene, puede tornarse nuevamente en un vía crucis para las casas de estudios estatales que vienen de un Annus horribilis en 2025 por las sucesivas idas y vueltas del gobierno nacional y el retaceo del financiamiento que les permita funcionar con normalidad.

Si bien el receso académico recién empieza, los meses de verano hasta marzo-abril, que comenzarán nuevamente las mesas de exámenes y los primeros movimientos en las aulas, serán de incertidumbre, pues algunos sindicatos que agrupan a los docentes universitarios advirtieron que, si no se garantiza la disponibilidad presupuestaria necesaria, no comenzarán con el dictado de clases.

Un año político en la UNCo

El 2026 tendrá un condimento extra en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), pues los claustros serán convocados a las urnas para elegir al sucesor de la peronista Beatriz Gentile en el Rectorado.

Semaforazo paro universitario 22-10-25 UNCO (6)

El juego de posibles alianzas y negociaciones de eventuales candidaturas vienen tejiéndose desde hace unos meses, más o menos discretamente hasta las elecciones parlamentarias de octubre, y con mayor impulso en las últimas semanas a la luz de la baja performance electoral de Gentile como aspirante a una bancada en la Cámara de Diputados de la Nación.

Gentile contó con el apoyo tanto del gobierno provincial como del municipio capitalino en los días más complicados de gestión cuando la motosierra de Javier Milei más se hizo sentir. Luego, su incursión en la contienda electoral marcó una divisoria de aguas con La Neuquinidad. El gobierno de Neuquén nunca dejó de respaldar a la UNCo, pero la relación con la saliente rectora se enfrió.

El oficialismo provincial, se sabe, no ocultó en los últimos tiempos su deseo de impulsar una candidatura a rector afín al pensamiento de ese nucleamiento político. La tarea no es sencilla, sin embargo, tanto para las fuerzas partidarias de Neuquén como de Río Negro por la extensión geográfica de la universidad y por la heterogeneidad de pensamientos ideológicos que conviven en su seno.

A nivel territorial, en las recientes elecciones parlamentarias, en el caso neuquino, hubo un claro triunfo de los libertarios; y del peronismo, en Río Negro. No obstante, esos resultados no necesariamente deberían tener un correlato entre los electores de cada uno de los claustros que deberán consagrar al nuevo rector.

Las campañas en la UNCo están casi en las gateras, no serán sencillas a la luz de la compleja situación del financiamiento y por la profunda crisis que enfrenta el sistema universitario argentino en las últimas décadas.