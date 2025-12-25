Trump confirmó el inicio de ataques militares terrestres en Venezuela y otros países de América Latina

El presidente de Estados Unidos afirmó que su gobierno ya actúa “por tierra” contra organizaciones ligadas al narcotráfico en América Latina.

A través de un mensaje navideño dirigido a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Donald Trump confirmó el inicio de operaciones militares terrestres en Venezuela y otros países de América Latina .

Según indicó, su administración los ataques por tierra en Venezuela “van a empezar a suceder”, añadiendo que “no vamos a permitir que destruyan a nuestra juventud” , en alusión al presunto narcotráfico desde ese país sudamericano a territorio estadounidense.

En su discurso, destacó los resultados obtenidos en el combate al narcotráfico por vía marítima, afirmando que el tráfico de drogas a través del mar se redujo en un 96% , cifra que atribuyó al despliegue militar en el Caribe, aunque no brindó las pruebas de esa afirmación.

Trump vinculó esta baja con el accionar de las fuerzas navales en la región y el uso de tecnología de vigilancia avanzada, incluidos los bombardeos y destrucción de lanchas en aguas cercanas a la costa venezolana, asesinando a numerosas personas sin pruebas constatables de que se tratara de narcos, lo que fue criticado como “ilegal” por la comunidad internacional.

Nicolás Maduro y Donald Trump.jpg

En el cierre de su mensaje, el mandatario felicitó de manera especial a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, actualmente desplegado en aguas caribeñas, al que señaló como una pieza central en las tareas de disuasión y control contra el crimen organizado transnacional.

Ello ocurre luego de que, hace pocas horas, Trump volviera a volviera a amenazar a Nicolás Maduro, advirtiendo que sería “inteligente” que el mandatario venezolano renunciara y abandonara su país.

“Bueno, creo que probablemente sí… Depende de él lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo”, advirtió el republicado a los periodistas en su resort de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, cuando le preguntaron si el objetivo era obligar a Maduro a abandonar el poder.

Aviones de combate de Estados Unidos vuelan frente a Venezuela

Semanas atrás, al menos cuatro aviones de combate de Estados Unidos volaron frente a las costas de Venezuela, en una nueva señal de escalada en el marco de la creciente tensión entre Washington y Caracas en el mar Caribe.

Se trata de dos Boeing EA-18G Growler y tres Boeing F/A-18E Super Hornet que realizaron maniobras frente a las costas cercanas a Caracas, en una operación que se suma a una serie de movimientos militares y políticos impulsados por la administración estadounidense en los últimos días.

aviones-estadounidenses-venezuela

Los vuelos se registraron pocas horas después de que el Ejército de Estados Unidos informara un ataque contra una embarcación acusada de contrabando de drogas en el Océano Pacífico oriental, en el marco de sus operaciones antinarcóticos en Centroamérica. Ese operativo dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y elevó a 26 el número total de ataques conocidos contra embarcaciones, con al menos 99 muertos, según cifras difundidas por la administración del presidente Donald Trump.

El despliegue se produjo el mismo día en que la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó los intentos de limitar la facultad del presidente para utilizar la fuerza militar contra los cárteles de la droga. Trump ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de estupefacientes hacia su país y ha llegado a afirmar que Estados Unidos mantiene un “conflicto armado” con estas organizaciones criminales.